https://ria.ru/20211218/gai-1764381117.html
ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя
ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя - РИА Новости, 18.12.2021
ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя
Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги из-за технического сбоя, в воскресенье, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T16:38
2021-12-18T16:38
2021-12-18T17:53
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги из-за технического сбоя, в воскресенье, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее на сайте "МВД Медиа" появилась информация, что из-за технического сбоя в субботу случились единичные неполадки в работе системы Госавтоинспекции, ведомство прилагает усилия для их устранения."После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что можно будет использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни."Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы", - подчеркивается в ведомстве.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:38 18.12.2021 (обновлено: 17:53 18.12.2021)
ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя
ГИБДД примет не получивших услуги из-за технического сбоя 19 декабря
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги из-за технического сбоя, в воскресенье, сообщается на сайте "МВД Медиа"
.
Ранее на сайте "МВД Медиа" появилась информация, что из-за технического сбоя в субботу случились единичные неполадки в работе системы Госавтоинспекции, ведомство прилагает усилия для их устранения.
"После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что можно будет использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни.
"Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы", - подчеркивается в ведомстве.