https://ria.ru/20211218/gai-1764381117.html

ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя

ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя - РИА Новости, 18.12.2021

ГИБДД в воскресенье примет не получивших услуги из-за технического сбоя

Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги из-за технического сбоя, в воскресенье, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:38

2021-12-18T16:38

2021-12-18T17:53

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция сможет возобновить работу и принять граждан, не получивших услуги из-за технического сбоя, в воскресенье, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее на сайте "МВД Медиа" появилась информация, что из-за технического сбоя в субботу случились единичные неполадки в работе системы Госавтоинспекции, ведомство прилагает усилия для их устранения."После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что можно будет использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в последующие дни."Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы", - подчеркивается в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/sboy-1764367483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)