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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211218/evrovidenie-1763661923.html
Новый старт: участники Детского Евровидения, которые выступили на взрослом
Новый старт: участники Детского Евровидения, которые выступили на взрослом - РИА Новости, 18.12.2021
Новый старт: участники Детского Евровидения, которые выступили на взрослом
Евровидение — не только большой музыкальный праздник, который проходит ежегодно в мае. В семье проекта еще несколько шоу, включая детский конкурс песни. С 2003... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:08
2021-12-18T14:08
шоубиз
евровидение
европейский вещательный союз
детское "евровидение"
музыка
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евровидение — не только большой музыкальный праздник, который проходит ежегодно в мае. В семье проекта еще несколько шоу, включая детский конкурс песни. С 2003 года в нем приняли участие сотни исполнителей из разных стран, некоторые из них попытались взять трофей взрослого соревнования. Первая: Невена Божович из СербииВ 2007 году Детское Евровидение проходило в пятый раз. Под номером девять на сцену вышла тринадцатилетняя Невена из Сербии с песней "Piši mi" ("Напиши мне"). В итоговой таблице она оказалась третьей. В 2013-м на Евровидении Сербию представляла группа Moje 3, в составе которой была Невена. Она стала первой, кто принял участие в двух конкурсах — детском и взрослом. Но песня "Љубав је свуда" ("Любовь повсюду") в финал не прошла. Невена на этом не остановилась и вернулась на Евровидение в 2019-м. С песней "Круна" ("Корона") в финале она заняла 18 место. Первые победители: сестры Толмачевы на взрослом ЕвровиденииВ 2006-м Россия впервые выиграла детский конкурс — сестры Толмачевы с песней "Весенний джаз" опередили всех. В 2014 году они первыми из всех победителей выступили на взрослом конкурсе. Песня "Shine" ("Сияй") принесла тогда России седьмое место. С детского на взрослое с оговоркой: дуэт из Сан МариноВ 2013-м республика Сан Марино впервые приняла участие в Детском Евровидении. Страну представил итальянский певец Микеле Перниола — с песней "O-o-O Sole intorno a me" ("Солнце вокруг меня") он стал десятым. Годом позже от маленького государства выступила группа The Peppermints. Песня "Breaking My Heart" ("Ты разбиваешь мое сердце") в финале заняла 15 место. Конкурс проходил в ноябре 2014-го, а уже в мае 2015-го солистка группы Анита Симончини вместе с Микеле Перниолой представляли страну на взрослом конкурсе. Однако девушке было всего пятнадцать на момент подачи заявки, а в Евровидении можно участвовать только с шестнадцати. Но Европейский вещательный союз сделал для юной певицы исключение — к началу шоу ей исполнилось 16. Впрочем, это не помогло. Дуэт с песней "Chain of Lights" ("Цепь света") в финал не прошел. Сестринская группа и трогательная история: трио из НидерландовВ 2007-м Нидерланды на детском конкурсе представили сестры Лиза, Эмми и Шелли. С песней "Adem in, Adem uit" ("Вдох, выдох") они заняли 11 место. Повзрослевшие девушки вернулись на взрослый конкурс через десять лет — уже как трио O’G3NE. Их песня "Lights and Shadows" ("Свет и тени") тоже стала одиннадцатой в финале. Незадолго до конкурса у сестер умерла мать, и выступление они посвятили ей. Сразу две страны: Стефания из ГрецииВ 2016-м Нидерланды снова отправили на конкурс девичье трио "Kisses"— их песня "Kisses and Dancin'" ("Поцелуи и танцы") поднялась на восьмую строчку. Одну из участниц группы — Стефанию — Греция выбрала своей представительницей на Евровидении – 2020. Однако конкурс отменили из-за пандемии. Девушка вышла на сцену в 2021-м и с песней "Last Dance" ("Последний танец") заняла десятое место. Эффектная Дестини: второй победитель на взрослом конкурсеВ 2015-м Мальта во второй раз победила на Детском Евровидении — выиграла Дестини Чукуньере с песней "Not My Soul" ("Не моя душа"). В 2019-м она выступила на взрослом конкурсе в качестве бэк-вокалистки, а в 2020-м стала полноценной участницей соревнования. Но в тот год его отменили, и Мальта повторно заявила Дестини уже в 2021-м. Хотя певицу называли одной из главных фавориток, первым победителем двух шоу она не стала. С песней "Je Me Casse" ("Я ухожу") девушка заняла седьмое место.
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евровидение, европейский вещательный союз , детское "евровидение", музыка
14:08 18.12.2021
 

Новый старт: участники Детского Евровидения, которые выступили на взрослом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредставительницы России сестры Мария и Анастасия Толмачевы выступают на международном конкурсе песни "Евровидение-2014"
Представительницы России сестры Мария и Анастасия Толмачевы выступают на международном конкурсе песни Евровидение-2014 - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евровидение — не только большой музыкальный праздник, который проходит ежегодно в мае. В семье проекта еще несколько шоу, включая детский конкурс песни. С 2003 года в нем приняли участие сотни исполнителей из разных стран, некоторые из них попытались взять трофей взрослого соревнования.

Первая: Невена Божович из Сербии

В 2007 году Детское Евровидение проходило в пятый раз. Под номером девять на сцену вышла тринадцатилетняя Невена из Сербии с песней "Piši mi" ("Напиши мне"). В итоговой таблице она оказалась третьей.
В 2013-м на Евровидении Сербию представляла группа Moje 3, в составе которой была Невена. Она стала первой, кто принял участие в двух конкурсах — детском и взрослом. Но песня "Љубав је свуда" ("Любовь повсюду") в финал не прошла.
Невена на этом не остановилась и вернулась на Евровидение в 2019-м. С песней "Круна" ("Корона") в финале она заняла 18 место.

Первые победители: сестры Толмачевы на взрослом Евровидении

В 2006-м Россия впервые выиграла детский конкурс — сестры Толмачевы с песней "Весенний джаз" опередили всех.
В 2014 году они первыми из всех победителей выступили на взрослом конкурсе. Песня "Shine" ("Сияй") принесла тогда России седьмое место.

С детского на взрослое с оговоркой: дуэт из Сан Марино

В 2013-м республика Сан Марино впервые приняла участие в Детском Евровидении. Страну представил итальянский певец Микеле Перниола — с песней "O-o-O Sole intorno a me" ("Солнце вокруг меня") он стал десятым.
Годом позже от маленького государства выступила группа The Peppermints. Песня "Breaking My Heart" ("Ты разбиваешь мое сердце") в финале заняла 15 место.
Конкурс проходил в ноябре 2014-го, а уже в мае 2015-го солистка группы Анита Симончини вместе с Микеле Перниолой представляли страну на взрослом конкурсе. Однако девушке было всего пятнадцать на момент подачи заявки, а в Евровидении можно участвовать только с шестнадцати. Но Европейский вещательный союз сделал для юной певицы исключение — к началу шоу ей исполнилось 16.
Впрочем, это не помогло. Дуэт с песней "Chain of Lights" ("Цепь света") в финал не прошел.

Сестринская группа и трогательная история: трио из Нидерландов

В 2007-м Нидерланды на детском конкурсе представили сестры Лиза, Эмми и Шелли. С песней "Adem in, Adem uit" ("Вдох, выдох") они заняли 11 место.
Повзрослевшие девушки вернулись на взрослый конкурс через десять лет — уже как трио O’G3NE. Их песня "Lights and Shadows" ("Свет и тени") тоже стала одиннадцатой в финале. Незадолго до конкурса у сестер умерла мать, и выступление они посвятили ей.

Сразу две страны: Стефания из Греции

В 2016-м Нидерланды снова отправили на конкурс девичье трио "Kisses"— их песня "Kisses and Dancin'" ("Поцелуи и танцы") поднялась на восьмую строчку.
Одну из участниц группы — Стефанию — Греция выбрала своей представительницей на Евровидении – 2020. Однако конкурс отменили из-за пандемии. Девушка вышла на сцену в 2021-м и с песней "Last Dance" ("Последний танец") заняла десятое место.

Эффектная Дестини: второй победитель на взрослом конкурсе

В 2015-м Мальта во второй раз победила на Детском Евровидении — выиграла Дестини Чукуньере с песней "Not My Soul" ("Не моя душа").
В 2019-м она выступила на взрослом конкурсе в качестве бэк-вокалистки, а в 2020-м стала полноценной участницей соревнования. Но в тот год его отменили, и Мальта повторно заявила Дестини уже в 2021-м. Хотя певицу называли одной из главных фавориток, первым победителем двух шоу она не стала. С песней "Je Me Casse" ("Я ухожу") девушка заняла седьмое место.
 
ШоубизЕвровидениеЕвропейский вещательный союзДетское "Евровидение"Музыка
 
 
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