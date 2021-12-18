https://ria.ru/20211218/evropa-1764335897.html

США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе

США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе - РИА Новости, 18.12.2021

США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своей новой немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт совместные действия для противодействия различным угрозам, а также... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T00:19

2021-12-18T00:19

2021-12-18T00:23

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восточная европа

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своей новой немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт совместные действия для противодействия различным угрозам, а также действия России в Восточной Европе, сообщила пресс-служба Пентагона.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Также РФ предлагает США начать переговоры о дополнительных гарантиях взаимной безопасности в Европе.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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восточная европа

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в мире, киев, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, восточная европа, вашингтон, россия, кристина ламбрехт