00:19 18.12.2021 (обновлено: 00:23 18.12.2021)
США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили действия России в Восточной Европе
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своей новой немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт совместные действия для противодействия различным угрозам, а также действия России в Восточной Европе, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Они обсудили приверженность совместным действиям в отношении всего спектра вызовов, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства альянса НАТО, сохранение позитивной динамики инвестиций в оборону и расширение сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в пресс-релизе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Также РФ предлагает США начать переговоры о дополнительных гарантиях взаимной безопасности в Европе.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.