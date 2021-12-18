Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/dvigatel-1764353795.html
Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35
Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35 - РИА Новости, 18.12.2021
Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35
Правительство России выделило средства на строительство отечественного двигателя ПД-35. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:18
2021-12-18T13:08
экономика
технологии
правительство рф
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762947672_0:224:3188:2017_1920x0_80_0_0_2d969d1daee772038698180348d3a040.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительство России выделило средства на строительство отечественного двигателя ПД-35.Отмечается, что речь идет о конструкции большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные агрегаты в России не создавались. Проект реализуется по государственной программе "Развитие авиационной промышленности".На заседании правительства 16 декабря Мишустин сказал, что ПД-35 нужно изготовить в течение ближайших трех лет. Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять этот вопрос под личный контроль."ОДК Авиадвигатель" — головной разработчик ПД-14, семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа МС-21. Это один из приоритетов программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства установок большой тяги на базе газогенератора ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
https://ria.ru/20211209/dvigateli-1762948577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762947672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_411b2e0041aa8948fd9c57459c07cdda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, правительство рф, объединенная двигателестроительная корпорация, россия
11:18 18.12.2021 (обновлено: 13:08 18.12.2021)
 
Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35

Правительство выделило более 44 миллиардов рублей на создание двигателя ПД-35

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкВ цехе сборки предприятия "ОДК-Пермские моторы"
В цехе сборки предприятия ОДК-Пермские моторы - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительство России выделило средства на строительство отечественного двигателя ПД-35.

"Свыше 44,6 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что речь идет о конструкции большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные агрегаты в России не создавались. Проект реализуется по государственной программе "Развитие авиационной промышленности".
На заседании правительства 16 декабря Мишустин сказал, что ПД-35 нужно изготовить в течение ближайших трех лет. Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять этот вопрос под личный контроль.
"ОДК Авиадвигатель" — головной разработчик ПД-14, семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа МС-21. Это один из приоритетов программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства установок большой тяги на базе газогенератора ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 15:07
Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями
 
ЭкономикаТехнологииПравительство РФОбъединенная двигателестроительная корпорацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
01:06В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
00:33Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
00:29В Греции ввели новые ограничения для туристов
00:24Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
23:55Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в Подмосковье
23:44Подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок
23:34СК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
23:22Украина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
23:19Россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США
23:12В СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на Украине
23:05Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
22:59Московские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала года
22:56СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
22:56Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
22:35Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро
22:30Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"
22:27Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на Украине
22:20Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
21:59В МИД увидели два возможных пути для Запада
Лента новостейМолния
Россиянам назвали способы экономии на покупке автоВ России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокациейКулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"В Греции ввели новые ограничения для туристовКулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"Самолеты из Кабула с россиянами приземлились в ПодмосковьеПодельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срокСК начал проверку после высадки пенсионерки из автобуса в ЕкатеринбургеУкраина потребовала компенсацию за вывоз из страны ядерного арсеналаРоссиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в СШАВ СНБО ответили на вопрос о введении военного положения на УкраинеГлава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевиденииМосковские таксисты нарушили ПДД более 400 тысяч раз с начала годаСК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в ПетербургеБайден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИВсемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евроБайдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"Глава СНБО ответил на вопрос о размещении американских военных на УкраинеРоман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИВ МИД увидели два возможных пути для Запада