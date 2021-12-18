https://ria.ru/20211218/dvigatel-1764353795.html

Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35

Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35 - РИА Новости, 18.12.2021

Правительство профинансирует создание отечественного двигателя ПД-35

Правительство России выделило средства на строительство отечественного двигателя ПД-35. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:18

2021-12-18T11:18

2021-12-18T13:08

экономика

технологии

правительство рф

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительство России выделило средства на строительство отечественного двигателя ПД-35.Отмечается, что речь идет о конструкции большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные агрегаты в России не создавались. Проект реализуется по государственной программе "Развитие авиационной промышленности".На заседании правительства 16 декабря Мишустин сказал, что ПД-35 нужно изготовить в течение ближайших трех лет. Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять этот вопрос под личный контроль."ОДК Авиадвигатель" — головной разработчик ПД-14, семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа МС-21. Это один из приоритетов программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства установок большой тяги на базе газогенератора ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.

https://ria.ru/20211209/dvigateli-1762948577.html

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экономика, технологии, правительство рф, объединенная двигателестроительная корпорация, россия