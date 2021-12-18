https://ria.ru/20211218/dtp-1764361545.html

Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК

Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 18.12.2021

Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК

Следователи передали уголовное дело о ДТП под Ярославлем, в котором пострадали юные спортсмены, в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:56

2021-12-18T12:56

2021-12-18T16:51

происшествия

дтп

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следователи передали уголовное дело о ДТП под Ярославлем, в котором пострадали юные спортсмены, в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что, по данным УМВД и ГУ МЧС России по региону, в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. По данным спасателей, было принято решение о транспортировке 14 детей в детскую областную клиническую больницу. Двух детей везли автомобилями медицины катастроф. У водителя сломана рука. СК уточняет, что медицинская помощь потребовалась водителю и 11 несовершеннолетним пассажирам.Отмечается, что следователи проверят деятельность индивидуального предпринимателя, перевозившего детей, и соблюдение безопасности при перевозке. Следствие также даст правовую оценку действиям ответственных за безопасность детей.

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

ярославская область

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Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна. 2021-12-18T12:56 true PT0M15S

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происшествия, дтп, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)