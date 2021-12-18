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Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК
Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 18.12.2021
Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК
Следователи передали уголовное дело о ДТП под Ярославлем, в котором пострадали юные спортсмены, в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:56
2021-12-18T16:51
происшествия
дтп
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следователи передали уголовное дело о ДТП под Ярославлем, в котором пострадали юные спортсмены, в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что, по данным УМВД и ГУ МЧС России по региону, в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. По данным спасателей, было принято решение о транспортировке 14 детей в детскую областную клиническую больницу. Двух детей везли автомобилями медицины катастроф. У водителя сломана рука. СК уточняет, что медицинская помощь потребовалась водителю и 11 несовершеннолетним пассажирам.Отмечается, что следователи проверят деятельность индивидуального предпринимателя, перевозившего детей, и соблюдение безопасности при перевозке. Следствие также даст правовую оценку действиям ответственных за безопасность детей.
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ярославская область
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Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС
В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.
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происшествия, дтп, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:56 18.12.2021 (обновлено: 16:51 18.12.2021)
 
Дело о ДТП с автобусом под Ярославлем передали в центральный аппарат СК

Дело о ДТП под Ярославлем, где пострадали дети, передали в центральный аппарат СК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следователи передали уголовное дело о ДТП под Ярославлем, в котором пострадали юные спортсмены, в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что, по данным УМВД и ГУ МЧС России по региону, в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. По данным спасателей, было принято решение о транспортировке 14 детей в детскую областную клиническую больницу. Двух детей везли автомобилями медицины катастроф. У водителя сломана рука. СК уточняет, что медицинская помощь потребовалась водителю и 11 несовершеннолетним пассажирам.
"В связи с резонансом происшествия и большим количеством пострадавших детей уголовное дело, возбужденное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования юных спортсменов в результате ДТП в Ярославской области, передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проверят деятельность индивидуального предпринимателя, перевозившего детей, и соблюдение безопасности при перевозке. Следствие также даст правовую оценку действиям ответственных за безопасность детей.
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ПроисшествияДТПЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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