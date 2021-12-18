https://ria.ru/20211218/dtp-1764351307.html
Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем
Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем - РИА Новости, 18.12.2021
Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем
Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП из-за рассыпавшихся на дороге бревен в Ярославской области, под... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:36
2021-12-18T10:36
2021-12-18T16:54
происшествия
ярославская область
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП из-за рассыпавшихся на дороге бревен в Ярославской области, под наблюдением врачей остаются две девочки, сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.По данным УМВД и ГУ МЧС России по региону, в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. По данным спасателей, было принято решение о транспортировке 14 детей в детскую областную клиническую больницу. Двух детей везли автомобилями медицины катастроф. У водителя сломана рука."Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой", - написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Instagram.По его словам, водитель доставлен в Соловьевскую больницу в Ярославле.Прокуратура региона сообщает о начале проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20211218/dtp-1764350125.html
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ярославская область
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Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС
В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области.
На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.
2021-12-18T10:36
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происшествия, ярославская область, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, михаил евраев, россия
10:36 18.12.2021 (обновлено: 16:54 18.12.2021)
Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем
Большинство детей, попавших в ДТП с автобусом под Ярославлем, не пострадали