https://ria.ru/20211218/dtp-1764351307.html

Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем

Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем - РИА Новости, 18.12.2021

Медики отпустили домой большинство детей, попавших в ДТП под Ярославлем

Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП из-за рассыпавшихся на дороге бревен в Ярославской области, под... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T10:36

2021-12-18T10:36

2021-12-18T16:54

происшествия

ярославская область

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП из-за рассыпавшихся на дороге бревен в Ярославской области, под наблюдением врачей остаются две девочки, сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.По данным УМВД и ГУ МЧС России по региону, в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования, он следовал по маршруту Ростов (Ярославская область) - Солнечногорск (Московская область). В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. По данным спасателей, было принято решение о транспортировке 14 детей в детскую областную клиническую больницу. Двух детей везли автомобилями медицины катастроф. У водителя сломана рука."Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой", - написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Instagram.По его словам, водитель доставлен в Соловьевскую больницу в Ярославле.Прокуратура региона сообщает о начале проверки по факту ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20211218/dtp-1764350125.html

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

ярославская область

московская область (подмосковье)

россия

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Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна. 2021-12-18T10:36 true PT0M15S

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происшествия, ярославская область, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, михаил евраев, россия