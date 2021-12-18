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Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур - РИА Новости, 18.12.2021
Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск под Уфой полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:55
2021-12-18T08:55
происшествия
дтп
уфа
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск под Уфой полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла утром на 1536 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск."В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк", - сообщили в ГИБДД по региону.Отмечается, что на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.
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происшествия, дтп, уфа
08:55 18.12.2021
 
Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур

Федеральную трассу Самара-Уфа-Челябинск перекрыли из-за столкновения четырех фур под Уфой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота сотрудников ГИБДД
Работа сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск под Уфой полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла утром на 1536 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
"В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк", - сообщили в ГИБДД по региону.
Отмечается, что на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.
 
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