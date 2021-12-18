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Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур

Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур - РИА Новости, 18.12.2021

Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур

Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск под Уфой полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:55

2021-12-18T08:55

2021-12-18T08:55

происшествия

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УФА, 18 дек – РИА Новости. Федеральная трасса Самара-Уфа-Челябинск под Уфой полностью перекрыта из-за столкновения четырех грузовых автомобилей, сообщили в ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла утром на 1536 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск."В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман-Улу-Теляк", - сообщили в ГИБДД по региону.Отмечается, что на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

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происшествия, дтп, уфа