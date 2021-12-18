https://ria.ru/20211218/donbass-1764396961.html

В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе - РИА Новости, 18.12.2021

В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:07

2021-12-18T20:07

2021-12-18T20:07

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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Сокольники и Желобок."Вооруженные формирования Украины целенаправленно провоцируют обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам. По мнению представителя оборонного ведомства республики, обострение конфликта напрямую связано с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, запланированным на 21-22 декабря.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

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в мире, украина, киев, сцкк, ситуация в днр и лнр