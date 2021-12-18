В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
© AP Photo / Andriy Dubchak
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Сокольники и Желобок.
"Вооруженные формирования Украины целенаправленно провоцируют обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам. По мнению представителя оборонного ведомства республики, обострение конфликта напрямую связано с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, запланированным на 21-22 декабря.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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