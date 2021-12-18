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В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе
В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе - РИА Новости, 18.12.2021
В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:07
2021-12-18T20:07
в мире
украина
киев
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Сокольники и Желобок."Вооруженные формирования Украины целенаправленно провоцируют обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам. По мнению представителя оборонного ведомства республики, обострение конфликта напрямую связано с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, запланированным на 21-22 декабря.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, киев, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:07 18.12.2021
 
В ЛНР обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе

Народная милиция ЛНР обвинила Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Andriy Dubchak
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в Донбассе.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что украинские военные после 15 дней тишины обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Сокольники и Желобок.
"Вооруженные формирования Украины целенаправленно провоцируют обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам. По мнению представителя оборонного ведомства республики, обострение конфликта напрямую связано с очередным заседанием подгрупп и контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, запланированным на 21-22 декабря.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 08:00
"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе
 
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