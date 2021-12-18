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Силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.12.2021
Силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, сообщили в субботу журналистам в... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:43
2021-12-18T14:43
2021-12-18T14:43
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горловка
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Дзержинск (под контролем Киева - ред.) - Горловка, выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.
https://ria.ru/20211217/donbass-1764303071.html
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в мире, украина, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, стирол, ситуация в днр и лнр
Силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле Горловки