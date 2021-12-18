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Умерла старейшая жительница Китая
Умерла старейшая жительница Китая - РИА Новости, 18.12.2021
Умерла старейшая жительница Китая
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:23
2021-12-18T11:23
2021-12-18T12:54
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ПЕКИН, 18 дек — РИА Новости. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти.По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.
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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
11:23 18.12.2021 (обновлено: 12:54 18.12.2021)
Умерла старейшая жительница Китая
Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти умерла в Кашгаре в возрасте 135 лет
ПЕКИН, 18 дек — РИА Новости. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти.
"Старейшая долгожительница Китая Алимхан Сейти скончалась в Кашгаре 16 декабря в возрасте 135 лет", — рассказало правительство округа Кашгар.
По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.
По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.