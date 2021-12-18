https://ria.ru/20211218/dolgozhitel-1764354281.html

Умерла старейшая жительница Китая

Умерла старейшая жительница Китая - РИА Новости, 18.12.2021

Умерла старейшая жительница Китая

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:23

2021-12-18T11:23

2021-12-18T12:54

в мире

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764354092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c36e874956bf15ec05e91cd762f1932b.jpg

ПЕКИН, 18 дек — РИА Новости. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти.По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.

https://ria.ru/20200629/1573618317.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район