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Умерла старейшая жительница Китая
Умерла старейшая жительница Китая - РИА Новости, 18.12.2021
Умерла старейшая жительница Китая
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:23
2021-12-18T12:54
в мире
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 18 дек — РИА Новости. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти.По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.
https://ria.ru/20200629/1573618317.html
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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
11:23 18.12.2021 (обновлено: 12:54 18.12.2021)
 
Умерла старейшая жительница Китая

Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти умерла в Кашгаре в возрасте 135 лет

© AFP 2021 / STRАлимхан Сейти в 2013 году
Алимхан Сейти в 2013 году - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / STR
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ПЕКИН, 18 дек — РИА Новости. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти.

"Старейшая долгожительница Китая Алимхан Сейти скончалась в Кашгаре 16 декабря в возрасте 135 лет", — рассказало правительство округа Кашгар.

По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.
По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.
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