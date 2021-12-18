https://ria.ru/20211218/djqyf-1764365474.html

Американские генералы собрались воевать внутри страны

Американские генералы рассказали, когда в США начнется гражданская война - РИА Новости, 18.12.2021

Американские генералы собрались воевать внутри страны

Американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон заявили, что после президентских выборов в 2024 году ситуация в США может накалиться РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T13:39

2021-12-18T13:39

2021-12-18T15:46

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон заявили, что после президентских выборов в 2024 году ситуация в США может накалиться до состояния гражданской войны."Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это набор личностей с разными убеждениями и происхождением. Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален", — написали военные в колонке для The Washington Post.По их мнению, политические разногласия могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря.Как считают авторы, беспорядки у Капитолия в январе 2021 года наглядно показали недостатки общественных, политических и военных структур. Они призвали провести полную ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу. Также Итон, Тагуба и Андерсон посоветовали провести учения, моделирующие возможные бунты.Шестого января сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило Министерство юстиции.

https://ria.ru/20211121/ssha-1759831226.html

https://ria.ru/20211108/pytki-1757958625.html

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в мире, сша, джо байден, капитолий