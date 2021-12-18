https://ria.ru/20211218/bezopasnost-1764402031.html

МИД будет добиваться, чтобы НАТО разделяла российское видение безопасности

МИД будет добиваться, чтобы НАТО разделяла российское видение безопасности - РИА Новости, 18.12.2021

МИД будет добиваться, чтобы НАТО разделяла российское видение безопасности

Россия будет последовательно добиваться от НАТО того видения построения европейской безопасности, как ее видит Москва, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T21:47

2021-12-18T21:47

2021-12-18T22:46

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сша

москва

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия будет последовательно добиваться от НАТО того видения построения европейской безопасности, как ее видит Москва, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Тем не менее мы будем добиваться очень последовательно и принципиально реализации того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали", - сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

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в мире, сша, москва, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия