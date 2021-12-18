https://ria.ru/20211218/bayden-1764404835.html

Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ

Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021

Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает NBC News. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T22:56

2021-12-18T22:56

2021-12-18T23:14

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762101027_635:0:3422:1568_1920x0_80_0_0_48e01845aa6fdbb767ff404884407066.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает NBC News."Байден выступит с речью во вторник о распространении "омикрон"-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам", - сообщает телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.По тем же данным, президент США собирается дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".

https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19