https://ria.ru/20211218/bayden-1764404835.html
Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает NBC News. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T22:56
2021-12-18T22:56
2021-12-18T23:14
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает NBC News."Байден выступит с речью во вторник о распространении "омикрон"-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам", - сообщает телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.По тем же данным, президент США собирается дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
22:56 18.12.2021 (обновлено: 23:14 18.12.2021)
Байден готовится выступить с обращением к нации, сообщили СМИ
NBC: Байден в обращении к нации предупредит невакцинированных об опасностях