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В Болгарии бывшего министра задержали за рулем машины, угнанной в России

В Болгарии бывшего министра задержали за рулем машины, угнанной в России - РИА Новости, 18.12.2021

В Болгарии бывшего министра задержали за рулем машины, угнанной в России

Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов пытался пересечь границу между Болгарией и Сербией за рулем арендованного автомобиля, который фигурирует в... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:28

2021-12-18T17:28

2021-12-18T17:28

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов пытался пересечь границу между Болгарией и Сербией за рулем арендованного автомобиля, который фигурирует в российском списке угнанных в базе Интерпола, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на МВД страны.По данным БНР, после того как выяснилась проблема, экс-министр повернул назад и спустя несколько часов пересек границу на другом автомобиле. Отмечается, что МВД Болгарии устанавливает, как угнанный автомобиль попал в страну.

https://ria.ru/20211218/ugon-1764335509.html

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в мире, болгария, сербия, интерпол, мвд болгарии