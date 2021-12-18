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Бомбардировщики Ту-22М3 отработали совместные действия с ПВО Белоруссии

Бомбардировщики Ту-22М3 отработали совместные действия с ПВО Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2021

Бомбардировщики Ту-22М3 отработали совместные действия с ПВО Белоруссии

Российские Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии и вернулись на аэродром в РФ, сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:13

2021-12-18T15:13

2021-12-18T15:13

безопасность

белоруссия

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские Ту-22М3 отработали вопросы по решению совместных задач с авиацией и ПВО Белоруссии и вернулись на аэродром в РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь... Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии.По данным ведомства, продолжительность полета составила около 4 часов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/polet-1756313256.html

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безопасность, белоруссия, ту-22м3, россия