https://ria.ru/20211218/aviareysy-1764188986.html
Названы самые длинные и самые короткие авиарейсы в мире
Названы самые длинные и самые короткие авиарейсы в мире - РИА Новости, 18.12.2021
Названы самые длинные и самые короткие авиарейсы в мире
Эксперты рассказали, сколько длились самые длинные и самые короткие пассажирские авиарейсы в мире, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:55
2021-12-18T02:55
2021-12-18T02:55
туризм
париж
сша
singapore airlines
ирландия
лос-анджелес
шотландия
новости - туризм
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько длились самые длинные и самые короткие пассажирские авиарейсы в мире, сообщает АТОР.Несмотря на пандемию, авиакомпании не перестают устанавливать рекорды. Именно в 2020 году был совершен самый длинный беспосадочный коммерческий международный рейс: лайнер Air Tahiti Nui пролетел 15715 километров с Таити до Парижа.Полет занял 16 часов 30 минут и выполнялся на Boeing787 Dreamliner. Уточняется, однако, что рекорд был вынужденным. До мирового локдауна авиакомпания летала по этому маршруту с пересадкой в Лос-Анджелесе, но в США на тот момент были закрыты границы.В 2021 году первое место занял вновь запущенный рейс Singapore Airlines из Нью-Йорка в сингапурский Чанги. Лететь 15348 километров, а находиться в воздухе — 18 часов 40 минут.Что касается самых коротких перелетов, их уже полвека выполняет шотландская авиакомпания Loganair на восьмиместном самолете Britten-Norman Islander – между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. Полет длится полторы минуты, а протяженность маршрута — 2,73 километра, что даже меньше длины некоторых взлетно-посадочных полос. Билеты на лайнер востребованы у островитян, туристов и любителей авиации.Второе место занимают рейсы из Коннемары в Инишман (Ирландия) — 18 километров и 10 минут в воздухе, а третье — из Сен-Мартена в Ангилью на Карибах — 19,1 километров и 10 минут.
https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761846445.html
https://ria.ru/20211217/privivochnyytur-1764084369.html
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сша
ирландия
лос-анджелес
шотландия
таити
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париж, сша, singapore airlines, ирландия, лос-анджелес, шотландия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, таити, туризм, карибские острова
Названы самые длинные и самые короткие авиарейсы в мире
Эксперты рассказали, сколько длились самые длинные и самые короткие пассажирские авиарейсы
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Эксперты рассказали, сколько длились самые длинные и самые короткие пассажирские авиарейсы в мире, сообщает
АТОР.
Несмотря на пандемию, авиакомпании не перестают устанавливать рекорды. Именно в 2020 году был совершен самый длинный беспосадочный коммерческий международный рейс: лайнер Air Tahiti Nui пролетел 15715 километров с Таити до Парижа.
Полет занял 16 часов 30 минут и выполнялся на Boeing787 Dreamliner. Уточняется, однако, что рекорд был вынужденным. До мирового локдауна авиакомпания летала по этому маршруту с пересадкой в Лос-Анджелесе, но в США на тот момент были закрыты границы.
В 2021 году первое место занял вновь запущенный рейс Singapore Airlines из Нью-Йорка в сингапурский Чанги. Лететь 15348 километров, а находиться в воздухе — 18 часов 40 минут.
Что касается самых коротких перелетов, их уже полвека выполняет шотландская авиакомпания Loganair на восьмиместном самолете Britten-Norman Islander – между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. Полет длится полторы минуты, а протяженность маршрута — 2,73 километра, что даже меньше длины некоторых взлетно-посадочных полос. Билеты на лайнер востребованы у островитян, туристов и любителей авиации.
Второе место занимают рейсы из Коннемары в Инишман (Ирландия) — 18 километров и 10 минут в воздухе, а третье — из Сен-Мартена в Ангилью на Карибах — 19,1 километров и 10 минут.