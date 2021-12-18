https://ria.ru/20211218/afganistan-1764368394.html

Российские эвакуационные самолеты вылетели из Кабула

Российские эвакуационные самолеты вылетели из Кабула - РИА Новости, 18.12.2021

Российские эвакуационные самолеты вылетели из Кабула

Три военно-транспортных самолета Минобороны, доставивших в Афганистан гуманитарный груз, вылетели из Кабула, взяв на борт граждан России и других стран,... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:09

2021-12-18T14:09

2021-12-18T15:59

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Три военно-транспортных самолета Минобороны, доставивших в Афганистан гуманитарный груз, вылетели из Кабула, взяв на борт граждан России и других стран, пожелавших эвакуироваться, сообщили в оборонном ведомстве.Самолеты доставят пассажиров на подмосковный аэродром Чкаловский.В единственный действующий афганский международный аэропорт в Кабуле российские Ил-76 привезли 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты и лекарства.Это уже четвертая эвакуация граждан из Афганистана. Министерство обороны по поручению Владимира Путина создало для этой цели группировку из трех военно-транспортных бортов. Они выполнили рейсы в августе, ноябре и начале декабря.В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в Афганистане и объявили об окончании двадцатилетней войны.В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Наступил гуманитарный и экономический кризис.В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли представители движения и дружественных ему группировок. Возглавил кабинет Мохаммад Хасан Ахунд, который, как и многие министры, находится под санкциями ООН.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211211/afganistan-1763246120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вылет самолетов Минобороны России из Кабула Самолеты российского Минобороны вылетели из Кабула, на борту около 200 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов 2021-12-18T14:09 true PT0M12S

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в мире, киргизия, оон, талибан, афганистан, владимир путин, россия, мохаммад хасан ахунд