14:09 18.12.2021 (обновлено: 15:59 18.12.2021)
Российские эвакуационные самолеты вылетели из Кабула
Из Кабула вылетели три эвакуационных самолета военно-транспортной авиации Минобороны
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Три военно-транспортных самолета Минобороны, доставивших в Афганистан гуманитарный груз, вылетели из Кабула, взяв на борт граждан России и других стран, пожелавших эвакуироваться, сообщили в оборонном ведомстве.
"На борту самолетов Ил-76 около 200 граждан Российской Федерации, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России", — добавили в Минобороны.
Самолеты доставят пассажиров на подмосковный аэродром Чкаловский.
В единственный действующий афганский международный аэропорт в Кабуле российские Ил-76 привезли 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты и лекарства.
Это уже четвертая эвакуация граждан из Афганистана. Министерство обороны по поручению Владимира Путина создало для этой цели группировку из трех военно-транспортных бортов. Они выполнили рейсы в августе, ноябре и начале декабря.
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В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в Афганистане и объявили об окончании двадцатилетней войны.
В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Наступил гуманитарный и экономический кризис.
В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли представители движения и дружественных ему группировок. Возглавил кабинет Мохаммад Хасан Ахунд, который, как и многие министры, находится под санкциями ООН.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.