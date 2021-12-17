https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html

Новая нормальность отменила женщин

Новая нормальность отменила женщин - РИА Новости, 17.12.2021

Новая нормальность отменила женщин

В Шотландии — это такой горный сепаратистский анклав к северу от Англии — новая нормальность поставила очередной рекорд. Местные полицейские согласились, что... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:12

авторы

эдинбург (город)

шотландия

лгбт-сообщество

трансгендер

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В Шотландии — это такой горный сепаратистский анклав к северу от Англии — новая нормальность поставила очередной рекорд. Местные полицейские согласились, что насильник при задержании имеет право обозначить себя любым полом. Ну то есть он может назваться женщиной, и копы вынуждены будут так это в протокол и записать. И обращаться с ним соответственно.Выгоды преступника при этом очевидны. Если в суде его вину докажут, адвокат может рассказать о невыносимых страданиях своего клиента. Расписать, как он всю жизнь ощущал себя женщиной и мучился. А тут вдруг смотрит: натуральная женщина мимо идет, он ее взял и изнасиловал — от большой душевной боли. И теперь вполне может рассчитывать не на тюремный срок, а на психологическую реабилитацию.Ну а если номер не прокатит, негодяй отправится в женскую тюрьму. Условия там гораздо мягче, издеваться над сокамерницами можно будет за милую душу. Нетрудно будет и изнасиловать очередную жертву, такие прецеденты уже есть.В последние годы преступники, отбывавшие срок за изнасилование в британских тюрьмах, массово повадились объявлять себя трансгендерами. Под это дело они требовали немедленного перевода в женские тюрьмы. Только невероятными усилиями юристов и правозащитников удалось этот процесс притормозить. И вот опять.При этом само шотландское законодательство составлено по старинке, в соответствии с биологией и здравым смыслом. Изнасилованием в нем считается насильственное занятие сексом с помощью полового члена. Но при этом теперь обладатель члена может объявить себя женщиной.И вы знаете, так бы эта удивительная новелла и прошла незамеченной. Мало ли чего мы еще не видали? Но, к счастью, в Эдинбурге живет писательница Джоан Роулинг. "Не могу молчать!" — сказала она и высмеяла инициативу шотландских полицейских в своем твиттере. И мир действительно на секунду задумался: а туда ли мы идем?Заметьте, надо быть автором сверхпопулярной детской сказки, самой богатой писательницей мира, суперзвездой и кумиром нескольких поколений — и только тогда у тебя появляется шанс сказать: ребят, а разве может насильник объявлять себя женщиной? И, возможно, тебя даже услышат.Джоан Роулинг не первый раз заступается за своих сестер по полу. В прошлый раз ее возмутило то, что трансгендеры стали называть женщин "людьми с менструациями". За шутку по этому поводу она огребла по полной. Корпорации разорвали с ней контракты, актеры, сделавшие себе имена на "Гарри Поттере", от нее отреклись, издательства отказались печатать книги, а подписчики нагнали хейта в соцсетях.И кстати, ее демарш ни к чему не привел. Слово "женщины" последовательно и методично вычищается из современного вокабуляра. Главный медицинский журнал "Ланцет" уже называет нас с вами, дорогие читательницы, "телами с вагинами". Есть еще вариант "эти, с яичниками". А "женщин" уже нет, это теперь глубоко устарелое и довольно неприличное слово.Однако на этом история не кончилась. В ноябре активисты-трансгендеристы опубликовали фотографию дома и адрес Роулинг в соцсетях. Ей немедленно стали поступать угрозы убийством. Хочется надеяться, что мировая слава и многомиллионные капиталы позволят писательнице уберечь себя. Но заметьте, как быстро повернулась история: от защиты трансгендеров мы пришли к тому, что женщина, выступившая против этого безумия, совершенно реально рискует своей жизнью.Жизни женщин вообще имеют значение? Это очень сомнительно. Одно дело, если у тебя нетрадиционная ориентация, темный цвет кожи, инвалидность, психическое расстройство, зависимость, а лучше — все это вместе. А вот если этого нет, да ты еще и позволяешь себе выступать против новой нормальности, никто не даст за тебя и гроша.По-своему грустно смотреть, как под раздачу попадают пламенные феминистки. Радикалки, которые десятилетиями топили против патриархата, истово следовали повесточке, исправно колебались с линией партии. И вот пришла беда, откуда не ждали.В октябре Сассекский университет уволил 48-летнюю специалистку по гендерной теории Кейтлин Сток. Она имела наглость утверждать, что трансгендеры не являются женщинами, а биологический пол сменить невозможно. Увольнением дело не ограничилось. Студенты-активисты избили Сток и толкнули ее под автобус. Сегодня писательнице угрожают убийством, травят в соцсетях. Денег на охрану у Сток, в отличие от Роулинг, нет. "Переезжайте", — флегматично советуют ей полицейские.Всегда грустно смотреть, как революции пожирают своих детей. Дантон, грозящий Робеспьеру по пути на гильотину. Робеспьер, едущий туда же несколько месяцев спустя. Верховенский-старший, в ужасе лепечущий Верховенскому-младшему: "Это все не то… не то..."Ужас в том, что нынешняя революция в законах, нравах, морали, по сути дела, сбрасывает нас в глубокую архаику. Все эти дикие инициативы направлены на то, чтобы создать несколько привилегированных сословий — там в адской схватке сойдутся геи, лесбиянки, трансы, квиры и все оттенки радужного — и жесточайшим образом маргинализировать большинство.От всех этих разборок, которые начинаются так невинно — со спора о местоимениях "он", "она", "они" — больше всего страдает именно большинство женщин. Вот эти вот обычные цисгендерные, то бишь любящие мужчин, трудящиеся, беременеющие и рожающие женщины. Их как бы вообще в новой нормальности нет. Они в буквальном смысле слова создают и жизнь, и богатство нашей планеты, а их как бы нет.Называть их женщинами нельзя. Бить, насиловать и убивать — за милую душу, главное, чтобы под правильным соусом. Оскорблять, издеваться — ну, конечно. Разве это не издевательство, когда небритые дядечки изображают типа художественную гимнастику или рекламируют женские гигиенические средства?Эксплуатировать, не обеспечивать самых обычных прав типа бюллетеня или декретных — да пожалуйста. Вы много видели активисток, которые боролись бы за какие-то реальные права реальных женщин? Ну там, не знаю, за декретный отпуск, например? Не-а. Активистки вместо этого зачем-то фотографируются топлес. Или читают рэп в храмах.Нормальных женщин нет в кино, моде, шоу-бизе. Сейчас их еще зачистят из спорта — там будут одни трансгендеры. Женщин на Земле миллиарды, а своего голоса у них нет. Это по факту самое угнетаемое и обреченное на немоту — нет, не меньшинство, а большинство человечества. И загоняют их в новое гетто как раз те западные страны, где, казалось бы, женщины сумели добиться в свое время некоего равенства."Вот стою я перед вами, простая шотландская баба, трансгендером битая, геями пуганная," — могли бы сказать они о себе. Фишка в том, однако, что сказать это негде, никакой трибуны у них нет. Да и слово "баба" — тоже ведь уже почти нецензурное.Этой осенью в студенческом союзе Кембриджа представителем по делам женщин стал мужчина — 21-летний студент Майло Эйре-Морган. Он сразу же выпустил указивку, в которой прямо объявил, что "биологические женщины" по природе своей являются крайне правыми (читай "фашиствующими") и он собирается защищать от них трансгендеров и представителей других "маргинализированных гендеров".Ну мы же понимаем, что Кембридж — это не просто так университет. Это кузница партийных кадров, и если юный Майло не сторчится, мы еще увидим его на высших постах глобальной бюрократии. Тенденция, однако.Отвечая на вопрос, который непременно прилетит: зачем вы про это пишете? — затем же, зачем год назад мы писали о росте цен в Англии и США: чтобы предупредить, к чему готовиться. Мы, к сожалению, все еще живем в глобальном мире. Наши Верховенские-старшие тоже, кряхтя и охая, пытаются вписаться в тренд. В уважаемой газете я читаю рецензию уважаемого пожилого критика и вижу, как ему приходится называть женщину-режиссера "режиссеркой". Это хороший критик, он всегда писал "отменно тонко и умно", и сейчас отлично видно, как его корежит. И как он пытается слегка иронизировать над происходящим. Типа, это я так шучу.На самом деле, ничего смешного тут нет. Все эти "авторки", "режиссерки", прочий новояз — все это чистое издевательство над женщинами. Вы вслушайтесь в русский язык-то! В то, как реально звучит этот суффикс -к-. Когда в XIX веке хотели презрительно отозваться об актрисе, ее называли "актеркой".Татьяна Лиознова, Лариса Шепитько, Динара Асанова — они что, были режиссерками? А Майя Плисецкая, получается, танцоркой? Галина Вишневская — певичкой, а Марина Цветаева — авторкой? Вы просто услышьте, как это звучит.Дискриминация женщин начинается именно с таких вот милых экспериментов в области новояза. А заканчивается это тем, что мы сейчас видим в Шотландии. И это очень короткая дорога, всего несколько лет. Давайте не будем вставать на этот путь.

https://ria.ru/20211215/rowling-1763934950.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20211207/otmena-1762528776.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/gender-1753887283.html

https://ria.ru/20211117/sport-1759526401.html

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авторы, эдинбург (город), шотландия, лгбт-сообщество, трансгендер