https://ria.ru/20211217/zelenskiy-1764180068.html

Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95"

Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95" - РИА Новости, 17.12.2021

Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95"

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:59

2021-12-17T10:59

2021-12-17T10:59

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украина

киев

владимир зеленский

андрей ермак

студия "квартал 95"

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой является глава украинского государства, передает издание "Вести".По данным издания, в четверг вечером студия "Вечерний квартал" записывала вторую часть концерта, который покажут в новогоднюю ночь. В концерте уже приняли участие российская группа "Мумий тролль", а также будут выступления Софии Ротару, украинских исполнителей Тины Кароль и Дмитрия Монатика."Глава государства Владимир Зеленский пришел на запись новогоднего концерта студии "Квартал 95"… Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты "Квартала" в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей - глава ОП Ермак. Так что в новогоднем "Квартале", более чем вероятно, шутить про президента будут по-доброму, а про вездесущего Ермака вообще не станут", - говорится в сообщении.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.

https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html

https://ria.ru/20211109/klichko-1758300795.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, студия "квартал 95"