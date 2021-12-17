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Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95"
Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95" - РИА Новости, 17.12.2021
Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95"
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:59
2021-12-17T10:59
в мире
украина
киев
владимир зеленский
андрей ермак
студия "квартал 95"
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой является глава украинского государства, передает издание "Вести".По данным издания, в четверг вечером студия "Вечерний квартал" записывала вторую часть концерта, который покажут в новогоднюю ночь. В концерте уже приняли участие российская группа "Мумий тролль", а также будут выступления Софии Ротару, украинских исполнителей Тины Кароль и Дмитрия Монатика."Глава государства Владимир Зеленский пришел на запись новогоднего концерта студии "Квартал 95"… Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты "Квартала" в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей - глава ОП Ермак. Так что в новогоднем "Квартале", более чем вероятно, шутить про президента будут по-доброму, а про вездесущего Ермака вообще не станут", - говорится в сообщении.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, студия "квартал 95"
10:59 17.12.2021
 
Зеленский посетил запись новогоднего концерта "Квартала 95"

Президент Украины Зеленский посетил запись новогоднего концерта студии "Квартал 95"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой является глава украинского государства, передает издание "Вести".
По данным издания, в четверг вечером студия "Вечерний квартал" записывала вторую часть концерта, который покажут в новогоднюю ночь. В концерте уже приняли участие российская группа "Мумий тролль", а также будут выступления Софии Ротару, украинских исполнителей Тины Кароль и Дмитрия Монатика.
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13 мая, 01:22Шоубиз
В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
"Глава государства Владимир Зеленский пришел на запись новогоднего концерта студии "Квартал 95"… Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты "Квартала" в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей - глава ОП Ермак. Так что в новогоднем "Квартале", более чем вероятно, шутить про президента будут по-доброму, а про вездесущего Ермака вообще не станут", - говорится в сообщении.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСтудия "Квартал 95"
 
 
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