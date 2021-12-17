https://ria.ru/20211217/zdaniya-1764153812.html

В Эквадоре два здания провалились под землю

В Эквадоре два здания провалились под землю - РИА Новости, 17.12.2021

В Эквадоре два здания провалились под землю

Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T04:34

2021-12-17T04:34

2021-12-17T04:34

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и пострадавших нет, сообщили местные спасатели."Пятнадцатого декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал", - говорится в сообщении на сайте Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.Спасатели в целях предосторожности эвакуировали из прилегающих зданий около 300 человек - просадка грунта наблюдается сейчас и на соседних улицах.Как рассказал местным СМИ глава службы рисков Кристиан Торрес, предотвратить жертвы помогла ранняя эвакуация жителей пострадавших домов.Мэр Сарумы Джанси Лопес также в комментариях журналистам сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города."К сожалению, многие люди позволили себе заниматься этой незаконной деятельностью, наносящей ущерб населенной зоне города", - сказал Лопес, которого цитирует издание Comercio.Новый провал грунта произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.

https://ria.ru/20200330/1569345522.html

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в мире, эквадор