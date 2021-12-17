https://ria.ru/20211217/zdaniya-1764153812.html
В Эквадоре два здания провалились под землю
В Эквадоре два здания провалились под землю - РИА Новости, 17.12.2021
В Эквадоре два здания провалились под землю
Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:34
2021-12-17T04:34
2021-12-17T04:34
в мире
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/99/1550559984_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_66c62bcf08642a9810ffe4359c0932b8.jpg
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и пострадавших нет, сообщили местные спасатели."Пятнадцатого декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал", - говорится в сообщении на сайте Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.Спасатели в целях предосторожности эвакуировали из прилегающих зданий около 300 человек - просадка грунта наблюдается сейчас и на соседних улицах.Как рассказал местным СМИ глава службы рисков Кристиан Торрес, предотвратить жертвы помогла ранняя эвакуация жителей пострадавших домов.Мэр Сарумы Джанси Лопес также в комментариях журналистам сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города."К сожалению, многие люди позволили себе заниматься этой незаконной деятельностью, наносящей ущерб населенной зоне города", - сказал Лопес, которого цитирует издание Comercio.Новый провал грунта произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.
https://ria.ru/20200330/1569345522.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/99/1550559984_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b94d8c5d4adac8622e4f2fbece300206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
В Эквадоре два здания провалились под землю
В Эквадоре два здания культурного наследия провалились под землю
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости.
Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора
, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и пострадавших нет, сообщили местные спасатели.
"Пятнадцатого декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал", - говорится в сообщении на сайте Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.
Спасатели в целях предосторожности эвакуировали из прилегающих зданий около 300 человек - просадка грунта наблюдается сейчас и на соседних улицах.
Как рассказал местным СМИ глава службы рисков Кристиан Торрес, предотвратить жертвы помогла ранняя эвакуация жителей пострадавших домов.
Мэр Сарумы Джанси Лопес также в комментариях журналистам сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города.
"К сожалению, многие люди позволили себе заниматься этой незаконной деятельностью, наносящей ущерб населенной зоне города", - сказал Лопес, которого цитирует издание Comercio.
Новый провал грунта произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.