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В Эквадоре два здания провалились под землю
В Эквадоре два здания провалились под землю - РИА Новости, 17.12.2021
В Эквадоре два здания провалились под землю
Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:34
2021-12-17T04:34
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и пострадавших нет, сообщили местные спасатели."Пятнадцатого декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал", - говорится в сообщении на сайте Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.Спасатели в целях предосторожности эвакуировали из прилегающих зданий около 300 человек - просадка грунта наблюдается сейчас и на соседних улицах.Как рассказал местным СМИ глава службы рисков Кристиан Торрес, предотвратить жертвы помогла ранняя эвакуация жителей пострадавших домов.Мэр Сарумы Джанси Лопес также в комментариях журналистам сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города."К сожалению, многие люди позволили себе заниматься этой незаконной деятельностью, наносящей ущерб населенной зоне города", - сказал Лопес, которого цитирует издание Comercio.Новый провал грунта произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.
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в мире, эквадор
04:34 17.12.2021
 
В Эквадоре два здания провалились под землю

В Эквадоре два здания культурного наследия провалились под землю

© Depositphotos / xuraЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / xura
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МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Два здания, относящихся к объектам культурного наследия Эквадора, провалились под землю в провинции Эль-Оро, еще один дом частично разрушен, жертв и пострадавших нет, сообщили местные спасатели.
"Пятнадцатого декабря в кантоне Сарума провинции Эль-Оро на улицах Колумба и 10 Августа был зарегистрирован провал в грунте. На данный момент пострадавших и погибших нет... Разрушены два дома (культурное наследие), один дом пострадал", - говорится в сообщении на сайте Национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.
Спасатели в целях предосторожности эвакуировали из прилегающих зданий около 300 человек - просадка грунта наблюдается сейчас и на соседних улицах.
Как рассказал местным СМИ глава службы рисков Кристиан Торрес, предотвратить жертвы помогла ранняя эвакуация жителей пострадавших домов.
Мэр Сарумы Джанси Лопес также в комментариях журналистам сообщил, что причиной инцидента является незаконная добыча золотоносной руды - жители роют тоннели для извлечения породы, подвергая опасности значительную часть города.
"К сожалению, многие люди позволили себе заниматься этой незаконной деятельностью, наносящей ущерб населенной зоне города", - сказал Лопес, которого цитирует издание Comercio.
Новый провал грунта произошел в 100 метрах от места, где в 2017 году ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Десятки детей тогда успели вывести из здания до его обрушения.
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