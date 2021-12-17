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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211217/zavidovo-1764190454.html
В речном порту Завидово Тверской области началось заполнение гавани водой
В речном порту Завидово Тверской области началось заполнение гавани водой - РИА Новости, 17.12.2021
В речном порту Завидово Тверской области началось заполнение гавани водой
На площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны Завидово в Тверской области начался один из ключевых этапов –... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:45
2021-12-17T11:45
тверская область
игорь руденя
строительство
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ТВЕРЬ. 17 дек – РИА Новости. На площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны Завидово в Тверской области начался один из ключевых этапов – заполнение водой гавани нового речного порта, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.С ходом работ ознакомился губернатор региона Игорь Руденя."Это новый шаг в развитии инфраструктуры и нашего региона, и Центрального федерального округа. Мы с полной уверенностью можем сказать, что всё делается по самым высоким международным стандартам", - отметил Руденя по итогам посещения порта.Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Порт станет частью транспортно-пересадочного узла, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.В настоящее время сооружена чаша будущего порта, проведены дноуглубительные работы, выполнено устройство причальных сооружений и инженерных сетей, берегоукрепление. Во время работ с территории будущего порта было вывезено порядка 900 тысяч кубометров грунта, завезено около 150 тысяч кубометров песка для благоустройства, использовано 5,7 тысячи тонн металлоконструкций. Продолжается обустройство причальных ниш, лестничных сходов, пандусов для маломобильных граждан.После того, как уровень воды в гавани сравняется с уровнем воды в Иваньковском водохранилище, строители проведут дополнительные работы по дноуглублению для обеспечения захода в порт круизных судов.Сегодня территория "Завидово" активно развивается. В объекты туристской инфраструктуры уже вложено более 16 миллиардов рублей инвестиций, создано более 340 рабочих мест. При федеральной поддержке построен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбица.
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игорь руденя, строительство
11:45 17.12.2021
 

В речном порту Завидово Тверской области началось заполнение гавани водой

© Фото : Правительство Тверской областиЗаполнение водой гавани нового речного порта на площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны Завидово в Тверской области
Заполнение водой гавани нового речного порта на площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ. 17 дек – РИА Новости. На площадке строительства транспортно-пересадочного узла на территории особой экономической зоны Завидово в Тверской области начался один из ключевых этапов – заполнение водой гавани нового речного порта, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
С ходом работ ознакомился губернатор региона Игорь Руденя.
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"Это новый шаг в развитии инфраструктуры и нашего региона, и Центрального федерального округа. Мы с полной уверенностью можем сказать, что всё делается по самым высоким международным стандартам", - отметил Руденя по итогам посещения порта.
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Порт станет частью транспортно-пересадочного узла, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.
В настоящее время сооружена чаша будущего порта, проведены дноуглубительные работы, выполнено устройство причальных сооружений и инженерных сетей, берегоукрепление. Во время работ с территории будущего порта было вывезено порядка 900 тысяч кубометров грунта, завезено около 150 тысяч кубометров песка для благоустройства, использовано 5,7 тысячи тонн металлоконструкций. Продолжается обустройство причальных ниш, лестничных сходов, пандусов для маломобильных граждан.
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После того, как уровень воды в гавани сравняется с уровнем воды в Иваньковском водохранилище, строители проведут дополнительные работы по дноуглублению для обеспечения захода в порт круизных судов.
"Порт Тверской области станет первым, построенным в России за последние десятилетия. Планируется, что уже в следующем году он примет первые круизные суда. Одновременно он сможет принимать до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тысячи человек. Вне навигационного периода на зимнем хранении в порту сможет находиться около пяти туристских круизных судов и до 10 экскурсионных и прогулочных судов. С 2022 года начнется строительство современного многофункционального здания речного вокзала", - отметили в пресс-службе.
Сегодня территория "Завидово" активно развивается. В объекты туристской инфраструктуры уже вложено более 16 миллиардов рублей инвестиций, создано более 340 рабочих мест. При федеральной поддержке построен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбица.
 
Тверская областьИгорь РуденяСтроительство
 
 
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