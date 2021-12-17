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Самарский губернатор провел заседание набсовета НОЦ "Инженерия будущего"

Самарский губернатор провел заседание набсовета НОЦ "Инженерия будущего" - РИА Новости, 17.12.2021

Самарский губернатор провел заседание набсовета НОЦ "Инженерия будущего"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:17

2021-12-17T17:17

2021-12-17T17:17

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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба правительства региона."В четверг, 16 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" (НОЦ)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в заседании приняли участие представители регионов-инициаторов создания НОЦ - Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, Мордовии и Чувашии, а также федеральных органов власти, индустриальных партнеров, ректоры вузов-участников НОЦ, депутаты Госдумы, академики и молодые ученые. Участники обсудили результаты работы НОЦ за 2,5 года и перспективы его дальнейшего развития.Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, оценивая деятельность НОЦ "Инженерия будущего", отметил, что центр полностью выполнил показатели программ деятельности за 2020 год. "В рейтинге всех НОЦ страны максимальное значение было достигнуто НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", он занял лидирующие позиции. Главное, что мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы", - приводит слова Гутенева пресс-служба.Азаров в свою очередь поблагодарил всех, кто проявляет постоянную высокую вовлеченность в деятельность НОЦ. "Мы благодарим министерство науки и высшего образования РФ, министерство промышленности и торговли РФ, другие структуры федеральной власти, глав регионов-соинициаторов НОЦ и представителей их команд, индустриальных партнеров, федеральных экспертов, которые постоянно находятся с нами. И, конечно, результат не может быть без усилий и совместной коллаборации управляющей компании, наших научных проектных комитетов, ученых и методологов. У нас есть определенные победы, теперь надо понимать, как эти победы и результаты использовать. Это важно для развития НОЦ и опережающего развития Самарской области, будущего Поволжья и всей нашей страны", - цитирует Азарова пресс-служба.По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня.

https://ria.ru/20211216/nagrady-1764125715.html

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технологии, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, госдума рф, владимир гутенев, поволжье, россия