https://ria.ru/20211217/zanyatost-1764160341.html

Правительство утвердило программу содействия занятости молодежи

Правительство утвердило программу содействия занятости молодежи - РИА Новости, 17.12.2021

Правительство утвердило программу содействия занятости молодежи

Правительство России утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:07

2021-12-17T09:07

2021-12-17T09:07

общество

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина."Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей – такова главная цель долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодёжи и сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, а также создать условия, позволяющие студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью."Для решения этих задач программой предусмотрены 32 мероприятия. В их числе – предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например инвалидов, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда", - уточняется в сообщении.Кроме того, подчеркивается, что программа предусматривает содействие в переезде молодых людей в регионы, где имеется дефицит на рынке труда, организацию практического обучения студентов у индивидуальных предпринимателей, а также запуск проекта "Страна мастеров", дающий возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве."Предполагается, что в рамках реализации программы прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены до 200 тысяч человек. В результате всех этих мер уровень безработицы среди молодёжи должен существенно снизиться: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году – 92%", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на финансирование мероприятий программы в 2022 году будут направлены более 9,9 миллиарда рублей

https://ria.ru/20211207/zanyatost-1762536611.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия