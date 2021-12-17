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Задержание игиловца в Москве. Видео
ФСБ показала, как задержали студента — сторонника ИГ* в Москве - РИА Новости, 17.12.2021
Задержание игиловца в Москве. Видео
ФСБ опубликовала видео задержания студента МИРЭА, оказавшегося сторонником Исламского государства*. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:06
2021-12-17T12:06
2021-12-17T15:45
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ближний восток
исламское государство
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания студента МИРЭА, оказавшегося сторонником Исламского государства*.На кадрах показано, как сотрудники службы врываются в комнату к подозреваемому.По данным следствия, молодой человек неоднократно оправдывал действия боевиков ИГ* и призывал построить халифат в странах Ближнего Востока.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761598555.html
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Задержание сторонника ИГ в студенческом общежитии Москвы. Кадры ФСБ
Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"* (запрещено в России), сообщает в пятницу столичное УФСБ.
"Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - говорится в релизе.
2021-12-17T12:06
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ближний восток, исламское государство, россия
12:06 17.12.2021 (обновлено: 15:45 17.12.2021)
ФСБ показала, как задержали студента — сторонника ИГ* в Москве
ФСБ показала видео задержания в МИРЭА в Москве сторонника ИГ*, вербовавшего студентов