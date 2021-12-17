https://ria.ru/20211217/zaderzhanie-1764195801.html

Задержание игиловца в Москве. Видео

ФСБ показала, как задержали студента — сторонника ИГ* в Москве - РИА Новости, 17.12.2021

Задержание игиловца в Москве. Видео

ФСБ опубликовала видео задержания студента МИРЭА, оказавшегося сторонником Исламского государства*. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:06

2021-12-17T12:06

2021-12-17T15:45

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ближний восток

исламское государство

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания студента МИРЭА, оказавшегося сторонником Исламского государства*.На кадрах показано, как сотрудники службы врываются в комнату к подозреваемому.По данным следствия, молодой человек неоднократно оправдывал действия боевиков ИГ* и призывал построить халифат в странах Ближнего Востока.Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761598555.html

ближний восток

россия

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2021

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Задержание сторонника ИГ в студенческом общежитии Москвы. Кадры ФСБ Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в "Исламское государство"* (запрещено в России), сообщает в пятницу столичное УФСБ. "Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - говорится в релизе. 2021-12-17T12:06 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ближний восток, исламское государство, россия