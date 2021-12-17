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Матвиенко выступила против использования малопонятных слов в русском языке
Матвиенко выступила против использования малопонятных слов в русском языке - РИА Новости, 17.12.2021
Матвиенко выступила против использования малопонятных слов в русском языке
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против использования в русском языке иностранных и зачастую малопонятных слов, упомянув понятия кешбэк,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:23
2021-12-17T13:23
общество
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против использования в русском языке иностранных и зачастую малопонятных слов, упомянув понятия кешбэк, перформанс и каршеринг."Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне (говорят - ред.) - кешбэк, кешбэк. Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог - "возврат денег", - сказала спикер в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей на тему "Индустрия детских товаров: состояние, проблемы, перспективы развития".В качестве примера она также привела информацию, что "на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс"."Послушайте, ну, наверное, хватит нам увлекаться этим", - считает парламентарий. Она упомянула и понятие "каршеринг", выразив недоумение, почему не используются русские слова.Сенатор отметила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже для сугубо технических вещей.
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общество, валентина матвиенко, россия
13:23 17.12.2021
 
Матвиенко выступила против использования малопонятных слов в русском языке

Спикер СФ Матвиенко предложила не использовать слова кешбэк и перформанс в русском языке

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против использования в русском языке иностранных и зачастую малопонятных слов, упомянув понятия кешбэк, перформанс и каршеринг.
"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне (говорят - ред.) - кешбэк, кешбэк. Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог - "возврат денег", - сказала спикер в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей на тему "Индустрия детских товаров: состояние, проблемы, перспективы развития".
В качестве примера она также привела информацию, что "на тракторном заводе в цехе номер восемь сегодня прошел перформанс".
"Послушайте, ну, наверное, хватит нам увлекаться этим", - считает парламентарий. Она упомянула и понятие "каршеринг", выразив недоумение, почему не используются русские слова.
Сенатор отметила, что в ряде стран с небольшой численностью населения принимают все меры для сохранения родного языка и создают аналоги на своем языке даже для сугубо технических вещей.
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ОбществоВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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