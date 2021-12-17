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https://ria.ru/20211217/yaponiya-1764161345.html
Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет
Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет - РИА Новости, 17.12.2021
Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет
Министерство обороны Японии запросило рекордно высокую сумму бюджета на следующий финансовый год (начнется с 1 апреля 2022 года) – более 5,4 триллиона иен... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:16
2021-12-17T10:47
в мире
япония
министерство обороны японии
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило рекордно высокую сумму бюджета на следующий финансовый год (начнется с 1 апреля 2022 года) – более 5,4 триллиона иен (около 47,8 миллиарда долларов), сообщил телеканал NHK.Министерство обороны намерено попросить из бюджета 5 триллионов 479,7 миллиарда иен (48,49 миллиарда долларов). В настоящее время эта сумма согласовывается с министерством финансов страны.В частности, на разработку оснащенных искусственным интеллектом беспилотников, которые могли бы заранее предупреждать истребители об опасности, планируется выделить 10,1 миллиарда иен (89 миллионов долларов). На модификацию управляемых крылатых ракет большого радиуса действия, которыми можно было бы оснастить корабли и истребители, запрашивается 39,3 миллиарда иен (347,8 миллиона долларов).Военные расходы Японии растут уже 10 лет подряд, однако пока они не достигли уровня 2% ВВП.При этом в дополнительном бюджете на текущий финансовый год на военные расходы будет выделено 773,8 миллиарда иен (6,84 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20211216/protest-1764028492.html
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в мире, япония, министерство обороны японии
09:16 17.12.2021 (обновлено: 10:47 17.12.2021)
 
Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет

Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет — 48,49 миллиарда долларов

© AP Photo / Eugene HoshikoТанк Тип "90" Сухопутных Сил самообороны Японии во время учений на острове Хоккайдо, Япония
Танк Тип 90 Сухопутных Сил самообороны Японии во время учений на острове Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило рекордно высокую сумму бюджета на следующий финансовый год (начнется с 1 апреля 2022 года) – более 5,4 триллиона иен (около 47,8 миллиарда долларов), сообщил телеканал NHK.
Министерство обороны намерено попросить из бюджета 5 триллионов 479,7 миллиарда иен (48,49 миллиарда долларов). В настоящее время эта сумма согласовывается с министерством финансов страны.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 12:55
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах
В частности, на разработку оснащенных искусственным интеллектом беспилотников, которые могли бы заранее предупреждать истребители об опасности, планируется выделить 10,1 миллиарда иен (89 миллионов долларов). На модификацию управляемых крылатых ракет большого радиуса действия, которыми можно было бы оснастить корабли и истребители, запрашивается 39,3 миллиарда иен (347,8 миллиона долларов).
Военные расходы Японии растут уже 10 лет подряд, однако пока они не достигли уровня 2% ВВП.
При этом в дополнительном бюджете на текущий финансовый год на военные расходы будет выделено 773,8 миллиарда иен (6,84 миллиарда долларов).
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 09:43
Премьер Японии готов пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий
 
В миреЯпонияМинистерство обороны Японии
 
 
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