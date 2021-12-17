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В Якутии школьницу осудили за шантаж мужчин перепиской в соцсети
В Якутии школьницу осудили за шантаж мужчин перепиской в соцсети - РИА Новости, 17.12.2021
В Якутии школьницу осудили за шантаж мужчин перепиской в соцсети
Суд в городе Нерюнгри вынес приговор 16-летней школьнице и двум ее приятелям, шантажировавшим мужчин перепиской с несовершеннолетней в соцсети, сообщила... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:15
2021-12-17T16:15
2021-12-17T16:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в городе Нерюнгри вынес приговор 16-летней школьнице и двум ее приятелям, шантажировавшим мужчин перепиской с несовершеннолетней в соцсети, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.Дело расследовалось по статье о вымогательстве в крупном размере."Суд приговорил школьницу к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, ее приятели осуждены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - рассказала Дворецкая.Следствием и судом установлено, что с января 2019 года злоумышленники вступали в соцсети в переписку с мужчинами под видом девушек, после чего привлекали знакомую школьницу, которая назначала встречу с объектами вымогательства в безлюдных местах. Затем девушка скрывалась, а ее приятели вступали в разговор с мужчинами. Они угрожали придать гласности содержание переписки с несовершеннолетней и требовали взамен денежные средства.Общая сумма вещей и денег, которыми завладела компания, составила около 180 тысяч рублей. Полиция задержала их после того, как один из пострадавших мужчин обратился в правоохранительные органы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
В Якутии школьницу осудили за шантаж мужчин перепиской в соцсети
В Якутии вынесли приговор школьнице, шантажировавшей мужчин перепиской в соцсети
ЯКУТСК, 17 дек – РИА Новости.
Суд в городе Нерюнгри
вынес приговор 16-летней школьнице и двум ее приятелям, шантажировавшим мужчин перепиской с несовершеннолетней в соцсети, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России
по Якутии Надежда Дворецкая.
Дело расследовалось по статье о вымогательстве в крупном размере.
"Суд приговорил школьницу к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, ее приятели осуждены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - рассказала Дворецкая.
Следствием и судом установлено, что с января 2019 года злоумышленники вступали в соцсети в переписку с мужчинами под видом девушек, после чего привлекали знакомую школьницу, которая назначала встречу с объектами вымогательства в безлюдных местах. Затем девушка скрывалась, а ее приятели вступали в разговор с мужчинами. Они угрожали придать гласности содержание переписки с несовершеннолетней и требовали взамен денежные средства.
Общая сумма вещей и денег, которыми завладела компания, составила около 180 тысяч рублей. Полиция задержала их после того, как один из пострадавших мужчин обратился в правоохранительные органы.