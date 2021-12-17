https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764250237.html

Эксперты: инициатива проведения Года матери в Якутии не имеет аналогов

Эксперты: инициатива проведения Года матери в Якутии не имеет аналогов - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперты: инициатива проведения Года матери в Якутии не имеет аналогов

Глава Якутии Айсен Николаев выступил с посланием Государственному собранию республики (Ил Тумэн), центральными темами стали развитие социальной сферы, а также... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:56

2021-12-17T14:56

2021-12-17T14:56

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748316398_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_7ff30bc2e0a4f42fb116fc3b1108b5af.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с посланием Государственному собранию республики (Ил Тумэн), центральными темами стали развитие социальной сферы, а также рост экономики, поддержка сельского хозяйства и культуры, профилактика лесных пожаров и инициативы в сфере экологии.2022 - Год матери в ЯкутииГлава республики объявил 2022 год в Якутии Годом матери. "У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем", - сказал Николаев.По его словам, в 2022 году будут реализованы комплексные меры поддержки многодетных матерей, профессиональной и социальной поддержки для женщин, а также гранты для профильных общественных организаций. Кроме того, все дети, рожденные в республике в следующем году, когда отмечается столетие со дня образования Якутской АССР, получат целевой капитал в размере 100 тысяч рублей."Юбилей используется правильно, потому что, во-первых, это поддержка матерей и детей, а во-вторых, это закрепление подсознательных связей между поддержкой и юбилеем республики. Такие дотации создают определённый культурный и политический климат. Ведь год матери – это не только деньги, это и развитие перинатальной медицины. Сейчас медицинский кластер активно развивается в Якутии", - добавил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Как отметил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, в 2022 году в Якутии ожидается естественный демографический прирост на уровне 19 тысяч человек, но новая мера может подстегнуть рождаемость.Экологические инициативыГлава Якутии также объявил о создании карбоновых полигонов в республике. “Чтобы предотвратить ущерб от пожаров, мы должны реализовать проекты с долгосрочным эффектом. В связи с этим на территории Якутии надо создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса на основе цифровых технологий. Также нужно формировать сеть лесных карбоновых ферм для поглощения деревьями вредных выбросов”, - заявил он.В центре послания - человекВ послании четко прослеживается линия на развитие социальной сферы, отметили эксперты. В Якутии принят социальный бюджет, половина расходов (132 миллиарда рублей) направлены непосредственно на человека. "Выделю инициативы в сфере образования: каждый ребенок получит качественное образование, возможность учиться до того уровня знаний, который самостоятельно запланирует – от детского сада и заканчивая университетом. Второе направление – культура. Якутия выступила с интересными проектами в Арктическом совете, можно сказать, что Якутия вошла в повестку мирового культурного развития", - сказала Зворыкина.Завсектором регионального развития Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Александр Степанов отметил политику якутских властей, направленную на подготовку и удержание кадров для будущих высокотехнологичных компаний. “Возникновение серьёзных компаний, которые выходят за границы республики, неслучайно. Инновации не существуют без экосистемы. Внимание к образованию и к тому, чтобы возвращать образованных людей в республику – это очень важная вещь. Я думаю, что усилия по развитию образования и по выравниванию уровней школ и других образовательных организаций очень важны", - сказал эксперт.По мнению Зворыкиной, послание главы Якутии Ил Тумэну - хорошо подготовленное и продуманное выступление с хорошо расставленными акцентами.

https://ria.ru/20210714/chempionka-1741178742.html

https://realty.ria.ru/20210927/yakutiya-1751967866.html

https://ria.ru/20210825/aktsiya-1747242460.html

https://ria.ru/20210416/yakutiya-1728609244.html

якутск

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, айсен николаев, республика саха (якутия), россия