Эксперты: инициатива проведения Года матери в Якутии не имеет аналогов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме 2021
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с посланием Государственному собранию республики (Ил Тумэн), центральными темами стали развитие социальной сферы, а также рост экономики, поддержка сельского хозяйства и культуры, профилактика лесных пожаров и инициативы в сфере экологии.
2022 - Год матери в Якутии
Глава республики объявил 2022 год в Якутии Годом матери. "У народов Якутии, в суровом климате, женщина, мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем", - сказал Николаев.
По его словам, в 2022 году будут реализованы комплексные меры поддержки многодетных матерей, профессиональной и социальной поддержки для женщин, а также гранты для профильных общественных организаций. Кроме того, все дети, рожденные в республике в следующем году, когда отмечается столетие со дня образования Якутской АССР, получат целевой капитал в размере 100 тысяч рублей.
“Год матери в Якутии – хорошая инициатива. Она, видимо, родилась благодаря тому, что в Якутии позитивные демографические показатели, которыми может гордиться не каждый регион”, - считает заместитель директора АНО Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина. По показателю естественного прироста населения регион находится в топ-5 в России.
"Юбилей используется правильно, потому что, во-первых, это поддержка матерей и детей, а во-вторых, это закрепление подсознательных связей между поддержкой и юбилеем республики. Такие дотации создают определённый культурный и политический климат. Ведь год матери – это не только деньги, это и развитие перинатальной медицины. Сейчас медицинский кластер активно развивается в Якутии", - добавил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Как отметил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, в 2022 году в Якутии ожидается естественный демографический прирост на уровне 19 тысяч человек, но новая мера может подстегнуть рождаемость.
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Экологические инициативы
Глава Якутии также объявил о создании карбоновых полигонов в республике. “Чтобы предотвратить ущерб от пожаров, мы должны реализовать проекты с долгосрочным эффектом. В связи с этим на территории Якутии надо создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса на основе цифровых технологий. Также нужно формировать сеть лесных карбоновых ферм для поглощения деревьями вредных выбросов”, - заявил он.
“Создание карбоновых полигонов - это правильное решение, оно будет способствовать борьбе с изменением климата и лежит в русле глобальных задач, поставленных на саммите в Глазго. Такие задачи стоят перед страной в целом и перед всеми регионами. Здесь Якутия как арктический регион играет ключевую роль - важно проводить замеры в регионах с вечной мерзлотой. Расщепление мерзлоты волнует мировое сообщество, это уже элемент большой политики. Здесь мне видятся научные перспективы для НОЦ “Север”: возможно сотрудничество с сибирскими центрами - в том числе Тюменским университетом (который первый получил статус карбонового полигона), с Томским государственным университетом, с СПБГУ”, - считает Зворыкина. Она также полагает, что благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам Якутии удастся противостоять стихии пожаров в будущем.
В центре послания - человек
В послании четко прослеживается линия на развитие социальной сферы, отметили эксперты. В Якутии принят социальный бюджет, половина расходов (132 миллиарда рублей) направлены непосредственно на человека. "Выделю инициативы в сфере образования: каждый ребенок получит качественное образование, возможность учиться до того уровня знаний, который самостоятельно запланирует – от детского сада и заканчивая университетом. Второе направление – культура. Якутия выступила с интересными проектами в Арктическом совете, можно сказать, что Якутия вошла в повестку мирового культурного развития", - сказала Зворыкина.
Завсектором регионального развития Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Александр Степанов отметил политику якутских властей, направленную на подготовку и удержание кадров для будущих высокотехнологичных компаний. “Возникновение серьёзных компаний, которые выходят за границы республики, неслучайно. Инновации не существуют без экосистемы. Внимание к образованию и к тому, чтобы возвращать образованных людей в республику – это очень важная вещь. Я думаю, что усилия по развитию образования и по выравниванию уровней школ и других образовательных организаций очень важны", - сказал эксперт.
По мнению Зворыкиной, послание главы Якутии Ил Тумэну - хорошо подготовленное и продуманное выступление с хорошо расставленными акцентами.
“Выступление главы Якутии Айсена Николаева подкупило максимальной честностью. В истории прошлого года были не самые приятные моменты, связанные с природными катастрофами и пандемией. Айсен Николаев не забыл о них, не проигнорировал даже печальный опыт лесных пожаров, не сосредоточился только на "хорошем" - бесспорных экономических успехах республики. Это вызывает огромное уважение”, - подытожил политолог, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.