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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764194318.html
Республика Саха: развитие экономики и повышение качества жизни населения
Республика Саха: развитие экономики и повышение качества жизни населения - РИА Новости, 17.12.2021
Республика Саха: развитие экономики и повышение качества жизни населения
В 2021 году, после существенного падения, связанного с пандемией, в российской экономике прослеживается тенденция активного восстановления. Это заметно и на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:00
2021-12-17T12:00
республика саха (якутия)
сила сибири (газопровод)
россия
колмар
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МОСКВА, 17 дек – РИА новости. В 2021 году, после существенного падения, связанного с пандемией, в российской экономике прослеживается тенденция активного восстановления. Это заметно и на уровне отдельных регионов. В частности, позитивная динамика многих макроэкономических показателей прослеживается в одном из наиболее динамично развивающихся регионов Дальнего Востока - Республике Саха (Якутия).По оценке правительства республики в январе-ноябре 2021 года ВРП Якутии увеличился в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года на 11,3%. Ожидается, что по итогам 2021 года индекс физического объема ВРП, по оценке, составит 112,2%.Основой экономики республики является промышленный сектор. По данным Росстата, рост промышленного производства по итогам 11 месяцев текущего года составил в регионе 18,6%. При этом в целом по РФ этот показатель был на уровне 5%, а в Дальневосточном федеральном округе на уровне 3,9%.Рост промышленного производства в Якутии произошел во всех четырех основных сферах. В сфере обрабатывающих производств по итогам января-октября 2021 года увеличение составило 1,2%. Высокая динамика здесь отмечалась в производстве изделий из бетона, цемента и гипса, производстве обуви, текстильных изделий, химических веществ. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром был рост на 2,5%, в сфере водоснабжения промышленное производство увеличилось на 3,3%. Наиболее значительный рост произошел в ключевой сфере промышленности – добыче полезных ископаемых. По итогам десяти месяцев текущего года здесь отмечается увеличение на 23,4%. Это самый значительный прирост из всех регионов ДФО и шестой по величине из всех субъектов РФ. На такую динамику повлияло существенное увеличение добычи природного газа, что связанно с началом освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является основной ресурсной базой для заполнения газопровода "Сила Сибири". Помимо этого, высокая динамика отмечается в угледобывающей промышленности. Рост здесь обеспечило развитие инвестиционных проектов "Эльгауголь" и УК "Колмар" на крупнейших месторождениях Южной Якутии. Также в рост общего объема добычи внесли свой вклад и малые разрезы, которые снабжают углём северные и арктические территории региона.Развитию промышленного сектора республики способствует приток инвестиций. По итогам января-сентября 2021 года объем инвестиций в основной капитал в Якутии составил более 239 миллиардов рублей, что является вторым по величине среди всех регионов ДФО. Рост объема инвестиций в республике за этот же период был на уровне 59,6%, что значительно выше, чем в целом по РФ и федеральному округу.В Якутии реализуется ряд инвестпроектов в различных сферах экономики. Среди них можно отметить несколько приоритетных. В сфере транспорта и логистики - это реконструкция международного терминала аэропорта Якутска, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В туристической сфере – это строительство гостиничных комплексов в Якутске, создание туристско-рекреационного кластера "Ленские столбы". В нефтегазовом комплексе - строительство завода по производству сжиженного природного газа в Мегино-Кангаласском районе, освоение новых участков и месторождений. Помимо этого, реализуются проекты в горнодобывающем комплексе, АПК, образовании.Для повышения качества жизни населения и дальнейшего развития экономики на территории региона реализуется ряд государственных проектов и программ. В прошлом году была утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока. В ее рамках запланирован ряд мер, направленных на ускорение развития Якутии в сферах экономики, инфраструктуры, социальной сферы.Более половины всей территории Якутии относится к арктической зоне. Для повышения уровня и качества жизни населения на арктических территориях разработана Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Основными приоритетами стратегии являются развитие человеческого капитала, сбалансированное пространственное развитие, развитие экономики возобновляемых природных ресурсов, реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, рациональное природопользование и экологические проекты, межрегиональное и международное сотрудничество.В республике уделяется пристальное внимание проблемам экологии. В частности, реализуется нацпроект "Экология", в рамках которого предусмотрено три региональных проекта, которые нацелены на сохранение лесов, ликвидацию несанкционированных свалок, формирование комплексной системы обращения с ТКО. Не так давно в Якутии была открыта первая гибридная электростанция, которая предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца и позволяет существенно снизить потребление дизельного топлива. В ближайшее время планируется строительство еще 71 такой электростанции.Следствием позитивных изменений в экономике является повышение уровня жизни населения республики. В частности, по данным Росстата, рост реальных располагаемых денежных доходов населения за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Эти значения выше, чем в целом по ДФО, и являются одними из самых значительных среди всех регионов округа. Росту реальных денежных доходов населения способствует увеличение заработной платы. По итогам января-октября 2021 года рост среднемесячной заработной платы в республике составил 6,7%, что также превышает значение по округу. Помимо этого, произошло снижение безработицы. По итогам июля-октября 2021 года уровень безработицы составлял 6,4%, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 7,4%.В дальнейшем следует ожидать продолжения восстановительного роста экономики республики, и как следствие, положительной динамики показателей, характеризующих уровень жизни населения.
https://ria.ru/20211207/nikolaev-1762407741.html
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сила сибири (газопровод), россия, колмар
12:00 17.12.2021
 

Республика Саха: развитие экономики и повышение качества жизни населения

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкРайон Якутска
Район Якутска - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 17 дек – РИА новости. В 2021 году, после существенного падения, связанного с пандемией, в российской экономике прослеживается тенденция активного восстановления. Это заметно и на уровне отдельных регионов. В частности, позитивная динамика многих макроэкономических показателей прослеживается в одном из наиболее динамично развивающихся регионов Дальнего Востока - Республике Саха (Якутия).
По оценке правительства республики в январе-ноябре 2021 года ВРП Якутии увеличился в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года на 11,3%. Ожидается, что по итогам 2021 года индекс физического объема ВРП, по оценке, составит 112,2%.
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Основой экономики республики является промышленный сектор. По данным Росстата, рост промышленного производства по итогам 11 месяцев текущего года составил в регионе 18,6%. При этом в целом по РФ этот показатель был на уровне 5%, а в Дальневосточном федеральном округе на уровне 3,9%.
Рост промышленного производства в Якутии произошел во всех четырех основных сферах. В сфере обрабатывающих производств по итогам января-октября 2021 года увеличение составило 1,2%. Высокая динамика здесь отмечалась в производстве изделий из бетона, цемента и гипса, производстве обуви, текстильных изделий, химических веществ. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром был рост на 2,5%, в сфере водоснабжения промышленное производство увеличилось на 3,3%. Наиболее значительный рост произошел в ключевой сфере промышленности – добыче полезных ископаемых. По итогам десяти месяцев текущего года здесь отмечается увеличение на 23,4%. Это самый значительный прирост из всех регионов ДФО и шестой по величине из всех субъектов РФ. На такую динамику повлияло существенное увеличение добычи природного газа, что связанно с началом освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является основной ресурсной базой для заполнения газопровода "Сила Сибири". Помимо этого, высокая динамика отмечается в угледобывающей промышленности. Рост здесь обеспечило развитие инвестиционных проектов "Эльгауголь" и УК "Колмар" на крупнейших месторождениях Южной Якутии. Также в рост общего объема добычи внесли свой вклад и малые разрезы, которые снабжают углём северные и арктические территории региона.
Развитию промышленного сектора республики способствует приток инвестиций. По итогам января-сентября 2021 года объем инвестиций в основной капитал в Якутии составил более 239 миллиардов рублей, что является вторым по величине среди всех регионов ДФО. Рост объема инвестиций в республике за этот же период был на уровне 59,6%, что значительно выше, чем в целом по РФ и федеральному округу.
В Якутии реализуется ряд инвестпроектов в различных сферах экономики. Среди них можно отметить несколько приоритетных. В сфере транспорта и логистики - это реконструкция международного терминала аэропорта Якутска, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В туристической сфере – это строительство гостиничных комплексов в Якутске, создание туристско-рекреационного кластера "Ленские столбы". В нефтегазовом комплексе - строительство завода по производству сжиженного природного газа в Мегино-Кангаласском районе, освоение новых участков и месторождений. Помимо этого, реализуются проекты в горнодобывающем комплексе, АПК, образовании.
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Для повышения качества жизни населения и дальнейшего развития экономики на территории региона реализуется ряд государственных проектов и программ. В прошлом году была утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока. В ее рамках запланирован ряд мер, направленных на ускорение развития Якутии в сферах экономики, инфраструктуры, социальной сферы.
Более половины всей территории Якутии относится к арктической зоне. Для повышения уровня и качества жизни населения на арктических территориях разработана Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Основными приоритетами стратегии являются развитие человеческого капитала, сбалансированное пространственное развитие, развитие экономики возобновляемых природных ресурсов, реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, рациональное природопользование и экологические проекты, межрегиональное и международное сотрудничество.
В республике уделяется пристальное внимание проблемам экологии. В частности, реализуется нацпроект "Экология", в рамках которого предусмотрено три региональных проекта, которые нацелены на сохранение лесов, ликвидацию несанкционированных свалок, формирование комплексной системы обращения с ТКО. Не так давно в Якутии была открыта первая гибридная электростанция, которая предназначена для выработки электричества на основе энергии солнца и позволяет существенно снизить потребление дизельного топлива. В ближайшее время планируется строительство еще 71 такой электростанции.
Следствием позитивных изменений в экономике является повышение уровня жизни населения республики. В частности, по данным Росстата, рост реальных располагаемых денежных доходов населения за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Эти значения выше, чем в целом по ДФО, и являются одними из самых значительных среди всех регионов округа. Росту реальных денежных доходов населения способствует увеличение заработной платы. По итогам января-октября 2021 года рост среднемесячной заработной платы в республике составил 6,7%, что также превышает значение по округу. Помимо этого, произошло снижение безработицы. По итогам июля-октября 2021 года уровень безработицы составлял 6,4%, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 7,4%.
В дальнейшем следует ожидать продолжения восстановительного роста экономики республики, и как следствие, положительной динамики показателей, характеризующих уровень жизни населения.
 
Республика Саха (Якутия)Сила Сибири (газопровод)РоссияКолмар
 
 
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