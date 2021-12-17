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Наука
https://ria.ru/20211217/yagtu-1764080930.html
Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения
Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения - РИА Новости, 17.12.2021
Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения
Новую технологию нанесения меднофторопластового покрытия на детали, выполненные из различных металлов, создали ученые Ярославского государственного технического РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:00
2021-12-17T09:00
наука
технологии
ярославль
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университетская наука
россия
ярославский государственный технический университет
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новую технологию нанесения меднофторопластового покрытия на детали, выполненные из различных металлов, создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, разработанный метод позволит существенно повысить качество производства подшипников и деталей, работающих в зоне трения.Ученые разработали композиционное меднофторопластовое покрытие, состоящее из двух слоев: внутренний — медная матрица с включенным в нее по всему объему частиц фторопласта; наружный — фторопластовый, который при оплавлении растекается по поверхности изделия. Таким образом, по словам специалистов, появилась возможность соосаждения дисперсной фазы (фторопластовый порошок) совместно с выделением меди на катоде."На сегодняшний день аналогов по совместному соосаждению фторопластового порошка и металла нет. Возможно введение в электролит готовой фторопластовой дисперсии на основе фторопласта политетрафторэтилена, но в ней содержится большое количество поверхностно-активных веществ и ее введение в электролит ограничено", — пояснила доцент кафедры "Химическая технология органических покрытий" ЯГТУ Елена Соболева.По ее словам, технология получения меднофторопластового покрытия не требует специального оборудования — достаточно обычной гальванической линии с подготовительными операциями. Как отметила Соболева, данная технология успешно применяется на оборонных заводах в качестве уплотнительных элементов. Кроме того, возможно применение данного покрытия в подшипниках и в сопряженных деталях, работающих в зоне трения, поскольку фторопласт и медь обладают низким коэффициентом трения. "Низкий коэффициент трения и хорошие уплотнительные свойства являются важными преимуществами покрытия", — заключила она.ЯГТУ участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
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технологии, ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет
09:00 17.12.2021
 

Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабочий занимается монтажом подшипника на колесной паре для грузовых вагонов в колесно-тележечном цехе Тамбовского вагоноремонтного завода
Рабочий занимается монтажом подшипника на колесной паре для грузовых вагонов в колесно-тележечном цехе Тамбовского вагоноремонтного завода - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новую технологию нанесения меднофторопластового покрытия на детали, выполненные из различных металлов, создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, разработанный метод позволит существенно повысить качество производства подшипников и деталей, работающих в зоне трения.
Ученые разработали композиционное меднофторопластовое покрытие, состоящее из двух слоев: внутренний — медная матрица с включенным в нее по всему объему частиц фторопласта; наружный — фторопластовый, который при оплавлении растекается по поверхности изделия. Таким образом, по словам специалистов, появилась возможность соосаждения дисперсной фазы (фторопластовый порошок) совместно с выделением меди на катоде.
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"На сегодняшний день аналогов по совместному соосаждению фторопластового порошка и металла нет. Возможно введение в электролит готовой фторопластовой дисперсии на основе фторопласта политетрафторэтилена, но в ней содержится большое количество поверхностно-активных веществ и ее введение в электролит ограничено", — пояснила доцент кафедры "Химическая технология органических покрытий" ЯГТУ Елена Соболева.
По ее словам, технология получения меднофторопластового покрытия не требует специального оборудования — достаточно обычной гальванической линии с подготовительными операциями.

"Особенность заключается только в приготовлении основной ванны, где используется стандартный электролит меднения на основе медного купороса и серной кислоты. В него вводится расчетное количество фторопластового концентрата, который готовится смешением фторопластового порошка в присутствии водных растворов поверхностно-активных веществ, взятых в определенных соотношениях", — уточнила доцент.

Как отметила Соболева, данная технология успешно применяется на оборонных заводах в качестве уплотнительных элементов. Кроме того, возможно применение данного покрытия в подшипниках и в сопряженных деталях, работающих в зоне трения, поскольку фторопласт и медь обладают низким коэффициентом трения.
"Низкий коэффициент трения и хорошие уплотнительные свойства являются важными преимуществами покрытия", — заключила она.
ЯГТУ участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
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НаукаТехнологииЯрославльНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияЯрославский государственный технический университет
 
 
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