https://ria.ru/20211217/yagtu-1764080930.html

Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения

Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения - РИА Новости, 17.12.2021

Российские ученые создали новое покрытие с усиленной защитой от трения

Новую технологию нанесения меднофторопластового покрытия на детали, выполненные из различных металлов, создали ученые Ярославского государственного технического РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:00

2021-12-17T09:00

2021-12-17T09:00

наука

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ярославль

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университетская наука

россия

ярославский государственный технический университет

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Новую технологию нанесения меднофторопластового покрытия на детали, выполненные из различных металлов, создали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, разработанный метод позволит существенно повысить качество производства подшипников и деталей, работающих в зоне трения.Ученые разработали композиционное меднофторопластовое покрытие, состоящее из двух слоев: внутренний — медная матрица с включенным в нее по всему объему частиц фторопласта; наружный — фторопластовый, который при оплавлении растекается по поверхности изделия. Таким образом, по словам специалистов, появилась возможность соосаждения дисперсной фазы (фторопластовый порошок) совместно с выделением меди на катоде."На сегодняшний день аналогов по совместному соосаждению фторопластового порошка и металла нет. Возможно введение в электролит готовой фторопластовой дисперсии на основе фторопласта политетрафторэтилена, но в ней содержится большое количество поверхностно-активных веществ и ее введение в электролит ограничено", — пояснила доцент кафедры "Химическая технология органических покрытий" ЯГТУ Елена Соболева.По ее словам, технология получения меднофторопластового покрытия не требует специального оборудования — достаточно обычной гальванической линии с подготовительными операциями. Как отметила Соболева, данная технология успешно применяется на оборонных заводах в качестве уплотнительных элементов. Кроме того, возможно применение данного покрытия в подшипниках и в сопряженных деталях, работающих в зоне трения, поскольку фторопласт и медь обладают низким коэффициентом трения. "Низкий коэффициент трения и хорошие уплотнительные свойства являются важными преимуществами покрытия", — заключила она.ЯГТУ участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20210128/misis-1594769954.html

https://ria.ru/20201119/yagtu-1585138729.html

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технологии, ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет