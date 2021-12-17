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Россияне получат деньги к Новому Году
В Госдуме рассказали о всех выплатах россиянам к Новому году - РИА Новости, 17.12.2021
Россияне получат деньги к Новому Году
До конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, рассказала член комитета Госдумы по РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T06:04
2021-12-17T09:16
общество
госдума рф
новый год
светлана бессараб
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. До конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб."Все денежные выплаты производятся перед праздниками", — приводит слова парламентария URA.RU.Выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021, отметила депутат.Бессараб также сообщила, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам.Ранее комитет нижней палаты парламента по труду и соцполитике подготовил проект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам в размере получаемой на тот момент пенсии. Источником, как отмечается в экономическом обосновании, должен выступить федеральный бюджет.Некоторые депутаты положительно отнеслись к этому предложению. Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал пенсионеров самыми незащищенными гражданами, поэтому, по его мнению, государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.Замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков, в свою очередь, заявил, что выплаты для пожилых людей к Новому году, если их потянет бюджет, — хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния этой категории россиян — нормальная пенсия.
https://ria.ru/20211214/zarplata-1763605988.html
https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html
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общество, госдума рф, новый год, светлана бессараб
06:04 17.12.2021 (обновлено: 09:16 17.12.2021)
 
В Госдуме рассказали о всех выплатах россиянам к Новому году

Депутат ГД Бессараб: к Новому году россияне получат зарплаты за январь, пенсии и премии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. До конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Все денежные выплаты производятся перед праздниками", — приводит слова парламентария URA.RU.
Выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет-2021, отметила депутат.
Бессараб также сообщила, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам.
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Некоторые депутаты положительно отнеслись к этому предложению. Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал пенсионеров самыми незащищенными гражданами, поэтому, по его мнению, государство должно обеспечить им поддержку в виде дополнительных выплат.
Замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков, в свою очередь, заявил, что выплаты для пожилых людей к Новому году, если их потянет бюджет, — хорошая вещь, но эпизодическая, а основа благосостояния этой категории россиян — нормальная пенсия.
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ОбществоГосдума РФНовый годСветлана Бессараб
 
 
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