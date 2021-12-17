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Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы
Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы
Процесс вмешательства во внутренние дела России продолжается и сейчас, уже готовятся механизмы для вмешательства в предстоящие выборы, заявил председатель... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:44
2021-12-17T17:44
политика
сша
вашингтон (город)
владимир путин
общественная палата рф
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Процесс вмешательства во внутренние дела России продолжается и сейчас, уже готовятся механизмы для вмешательства в предстоящие выборы, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."К сожалению, мы видим, как этот процесс вмешательства продолжается и сейчас. Во-первых, все слышали заявления ряда конгрессменов, что они призывают не признавать российские президентские выборы в 2024 году. Представляете? За два года, ещё не понятно, кто участвует, дата не назначена, а они уже призывают не признавать российские выборы", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Общественный контроль в электоральном процессе: роль, функции, перспективы".По его мнению, "уже сейчас здесь понятно, как дальше будет выстраиваться эта инфраструктура". Он также обратил внимание на массовую скупку аккаунтов и групп в интернете."Они переименовываются из каких-то социальных, связанных с каким-то регионом, в социально-политические. Мы видим, как они накачиваются, как перекупают в том числе лидеров общественного мнения региональных. Мы видим, как разворачивается в социальных сетях создание отдельных групп по каждому региону", - пояснил Григорьев.Сейчас процесс обкатывается том числе и в кампании против вакцинации, добавил он."У нас нет сомнений, что там фигурируют и фейки, связанные с прошедшими выборами, у нас нет сомнений, что это все будет использовано на кампании по делегитимации российских выборов и в следующем году, и на президентских выборах. Мы видим, как массово наращиваются усилия. Такое чувство, что заказчики этой кампании обнаружили, что им не удалось на прошлых выборах сработать так, как они хотели, и они уже готовятся к следующим выборам", -отметил эксперт.Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. В Кремле эту инициативу назвали неприемлемой, в МИД РФ расценили ее как вмешательство и посоветовали Вашингтону вместо этого заняться своими собственными проблемами.
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политика, сша, вашингтон (город), владимир путин, общественная палата рф, россия
17:44 17.12.2021
 
Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы

Председатель совета при ОП Григорьев заявил о подготовке вмешательства в дела России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Бахчисарае
Женщина голосует на избирательном участке в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Процесс вмешательства во внутренние дела России продолжается и сейчас, уже готовятся механизмы для вмешательства в предстоящие выборы, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"К сожалению, мы видим, как этот процесс вмешательства продолжается и сейчас. Во-первых, все слышали заявления ряда конгрессменов, что они призывают не признавать российские президентские выборы в 2024 году. Представляете? За два года, ещё не понятно, кто участвует, дата не назначена, а они уже призывают не признавать российские выборы", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Общественный контроль в электоральном процессе: роль, функции, перспективы".
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По его мнению, "уже сейчас здесь понятно, как дальше будет выстраиваться эта инфраструктура". Он также обратил внимание на массовую скупку аккаунтов и групп в интернете.
"Они переименовываются из каких-то социальных, связанных с каким-то регионом, в социально-политические. Мы видим, как они накачиваются, как перекупают в том числе лидеров общественного мнения региональных. Мы видим, как разворачивается в социальных сетях создание отдельных групп по каждому региону", - пояснил Григорьев.
Сейчас процесс обкатывается том числе и в кампании против вакцинации, добавил он.
"У нас нет сомнений, что там фигурируют и фейки, связанные с прошедшими выборами, у нас нет сомнений, что это все будет использовано на кампании по делегитимации российских выборов и в следующем году, и на президентских выборах. Мы видим, как массово наращиваются усилия. Такое чувство, что заказчики этой кампании обнаружили, что им не удалось на прошлых выборах сработать так, как они хотели, и они уже готовятся к следующим выборам", -отметил эксперт.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. В Кремле эту инициативу назвали неприемлемой, в МИД РФ расценили ее как вмешательство и посоветовали Вашингтону вместо этого заняться своими собственными проблемами.
 
ПолитикаСШАВашингтон (город)Владимир ПутинОбщественная палата РФРоссия
 
 
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