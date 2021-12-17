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Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы

Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперт заявил о подготовке вмешательства в предстоящие российские выборы

Процесс вмешательства во внутренние дела России продолжается и сейчас, уже готовятся механизмы для вмешательства в предстоящие выборы, заявил председатель... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:44

2021-12-17T17:44

2021-12-17T17:44

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Процесс вмешательства во внутренние дела России продолжается и сейчас, уже готовятся механизмы для вмешательства в предстоящие выборы, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."К сожалению, мы видим, как этот процесс вмешательства продолжается и сейчас. Во-первых, все слышали заявления ряда конгрессменов, что они призывают не признавать российские президентские выборы в 2024 году. Представляете? За два года, ещё не понятно, кто участвует, дата не назначена, а они уже призывают не признавать российские выборы", - сказал Григорьев в ходе круглого стола "Общественный контроль в электоральном процессе: роль, функции, перспективы".По его мнению, "уже сейчас здесь понятно, как дальше будет выстраиваться эта инфраструктура". Он также обратил внимание на массовую скупку аккаунтов и групп в интернете."Они переименовываются из каких-то социальных, связанных с каким-то регионом, в социально-политические. Мы видим, как они накачиваются, как перекупают в том числе лидеров общественного мнения региональных. Мы видим, как разворачивается в социальных сетях создание отдельных групп по каждому региону", - пояснил Григорьев.Сейчас процесс обкатывается том числе и в кампании против вакцинации, добавил он."У нас нет сомнений, что там фигурируют и фейки, связанные с прошедшими выборами, у нас нет сомнений, что это все будет использовано на кампании по делегитимации российских выборов и в следующем году, и на президентских выборах. Мы видим, как массово наращиваются усилия. Такое чувство, что заказчики этой кампании обнаружили, что им не удалось на прошлых выборах сработать так, как они хотели, и они уже готовятся к следующим выборам", -отметил эксперт.Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. В Кремле эту инициативу назвали неприемлемой, в МИД РФ расценили ее как вмешательство и посоветовали Вашингтону вместо этого заняться своими собственными проблемами.

https://ria.ru/20211215/golosovanie-1763813561.html

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политика, сша, вашингтон (город), владимир путин, общественная палата рф, россия