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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html
В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года
В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года - РИА Новости, 17.12.2021
В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года
Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме более 3,2 триллиона рублей, что составляет 103,8% к аналогичному показателю... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:14
2021-12-17T09:14
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме более 3,2 триллиона рублей, что составляет 103,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По итогам года объем строительных работ в Татарстане составит 103,1%, розничный оборот – 106,2%. Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 660-670 миллиардов рублей.При этом глава республики отметил, что пока еще не все предприятия восстановились полностью. По озвученным им данным статистики, примерно 23% организаций Татарстана пока работают убыточно.По словам Минниханова, сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и доходов бюджета для безусловного исполнения расходных полномочий. На реализацию мероприятий национальных проектов по итогам года в республике будет направлено 34,1 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 25,4 миллиарда рублей. "До конца года должны освоить все средства, ввести в строй все запланированные объекты", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20211216/tatarstan-1764132888.html
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экономика, рустам минниханов
09:14 17.12.2021
 
В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года

Президент Татарстана Минниханов: регион ожидает по итогам 2021 года рост ВРП на 3,8%

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме более 3,2 триллиона рублей, что составляет 103,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"Мы ожидаем рост валового внутреннего продукта, это где-то 103,8% предварительно, абсолютная цифра – 3,20 триллиона рублей. Индекс промпроизводства будет 108,3%, это 3,76 триллиона рублей", - сказал Минниханов на совместной коллегии финансовых и казначейских органов республики.
По итогам года объем строительных работ в Татарстане составит 103,1%, розничный оборот – 106,2%. Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 660-670 миллиардов рублей.
"Данные показатели – результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии", - подчеркнул Минниханов.
При этом глава республики отметил, что пока еще не все предприятия восстановились полностью. По озвученным им данным статистики, примерно 23% организаций Татарстана пока работают убыточно.
По словам Минниханова, сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и доходов бюджета для безусловного исполнения расходных полномочий. На реализацию мероприятий национальных проектов по итогам года в республике будет направлено 34,1 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 25,4 миллиарда рублей. "До конца года должны освоить все средства, ввести в строй все запланированные объекты", - отметил глава республики.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 21:13Республика Татарстан
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12
 
Республика ТатарстанЭкономикаРустам Минниханов
 
 
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