https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html

В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года

В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года - РИА Новости, 17.12.2021

В Татарстане ожидают роста ВРП по итогам 2021 года

Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме более 3,2 триллиона рублей, что составляет 103,8% к аналогичному показателю... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:14

2021-12-17T09:14

2021-12-17T09:14

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме более 3,2 триллиона рублей, что составляет 103,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По итогам года объем строительных работ в Татарстане составит 103,1%, розничный оборот – 106,2%. Инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 660-670 миллиардов рублей.При этом глава республики отметил, что пока еще не все предприятия восстановились полностью. По озвученным им данным статистики, примерно 23% организаций Татарстана пока работают убыточно.По словам Минниханова, сейчас важно сохранить положительную динамику экономики и доходов бюджета для безусловного исполнения расходных полномочий. На реализацию мероприятий национальных проектов по итогам года в республике будет направлено 34,1 миллиарда рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 25,4 миллиарда рублей. "До конца года должны освоить все средства, ввести в строй все запланированные объекты", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20211216/tatarstan-1764132888.html

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экономика, рустам минниханов