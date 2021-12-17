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Россия предложила США предотвращать опасности развязывания ядерной войны
Россия предложила США предотвращать опасности развязывания ядерной войны - РИА Новости, 17.12.2021
Россия предложила США предотвращать опасности развязывания ядерной войны
РФ в проекте договора о гарантиях по безопасности с США предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:51
2021-12-17T13:51
2021-12-17T13:51
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безопасность
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ в проекте договора о гарантиях по безопасности с США предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны."Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в преамбуле проекта договора РФ и США о гарантиях безопасности.Также отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают "свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года".
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в мире, безопасность, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерная война, россия
Россия предложила США предотвращать опасности развязывания ядерной войны
Россия предложила США закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ
в проекте договора о гарантиях по безопасности с США
предложила закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.
"Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием", - говорится в преамбуле проекта договора РФ и США о гарантиях безопасности.
Также отмечается, что принимая договор, стороны подтверждают "свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года".