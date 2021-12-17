Видеомост Симферополь - Москва о работе музея "Херсонес Таврический"
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Симферополь – Москва на тему: "Херсонес в современных реалиях: как достичь успеха?".
Задать вопрос
Участник в Симферополе:
- директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена МОРОЗОВА.
Участники в Москве:
- представители СМИ.
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых знаменитых достопримечательностей Крымского полуострова. Археологический заповедник и научно-исследовательский центр, входящий в топ-20 крупнейших музеев России, в этом году встретил миллионного посетителя. С 2013 года "Херсонес Таврический" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей принимает участие в реализации национальных проектов и президентских программ. Каковы итоги деятельности в 2021 году? Как удалось достичь увеличения посещаемости? Решен ли спорный вопрос по благоустройству территории? Планируется ли расширение экскурсионных маршрутов и применение современных технологий визуализации? Готов ли музей стать стартовой площадкой для развития туристическо-паломнического направления? Какие уникальные экспонаты появились в фондах?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Симферополе:
- директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена МОРОЗОВА.
Участники в Москве:
- представители СМИ.
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых знаменитых достопримечательностей Крымского полуострова. Археологический заповедник и научно-исследовательский центр, входящий в топ-20 крупнейших музеев России, в этом году встретил миллионного посетителя. С 2013 года "Херсонес Таврический" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей принимает участие в реализации национальных проектов и президентских программ. Каковы итоги деятельности в 2021 году? Как удалось достичь увеличения посещаемости? Решен ли спорный вопрос по благоустройству территории? Планируется ли расширение экскурсионных маршрутов и применение современных технологий визуализации? Готов ли музей стать стартовой площадкой для развития туристическо-паломнического направления? Какие уникальные экспонаты появились в фондах?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru