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Видеомост Симферополь - Москва о работе музея "Херсонес Таврический"
Видеомост Симферополь - Москва о работе музея "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 17.12.2021
Видеомост Симферополь - Москва о работе музея "Херсонес Таврический"
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Симферополь – Москва на тему: "Херсонес в современных реалиях: как достичь успеха?".
2021-12-17T11:15
2021-12-17T11:15
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Задать вопросУчастник в Симферополе:- директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена МОРОЗОВА.Участники в Москве:- представители СМИ.Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых знаменитых достопримечательностей Крымского полуострова. Археологический заповедник и научно-исследовательский центр, входящий в топ-20 крупнейших музеев России, в этом году встретил миллионного посетителя. С 2013 года "Херсонес Таврический" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей принимает участие в реализации национальных проектов и президентских программ. Каковы итоги деятельности в 2021 году? Как удалось достичь увеличения посещаемости? Решен ли спорный вопрос по благоустройству территории? Планируется ли расширение экскурсионных маршрутов и применение современных технологий визуализации? Готов ли музей стать стартовой площадкой для развития туристическо-паломнического направления? Какие уникальные экспонаты появились в фондах?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
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анонсы
11:15 17.12.2021
 

Видеомост Симферополь - Москва о работе музея "Херсонес Таврический"

Читать ria.ru в
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Симферополь – Москва на тему: "Херсонес в современных реалиях: как достичь успеха?".
Задать вопрос

Участник в Симферополе:
- директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена МОРОЗОВА.

Участники в Москве:
- представители СМИ.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является одним из самых знаменитых достопримечательностей Крымского полуострова. Археологический заповедник и научно-исследовательский центр, входящий в топ-20 крупнейших музеев России, в этом году встретил миллионного посетителя. С 2013 года "Херсонес Таврический" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей принимает участие в реализации национальных проектов и президентских программ. Каковы итоги деятельности в 2021 году? Как удалось достичь увеличения посещаемости? Решен ли спорный вопрос по благоустройству территории? Планируется ли расширение экскурсионных маршрутов и применение современных технологий визуализации? Готов ли музей стать стартовой площадкой для развития туристическо-паломнического направления? Какие уникальные экспонаты появились в фондах?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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