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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/video-1764253837.html
Звезды "Властелина колец" зачитали рэп в честь 20-летия первого фильма
Звезды "Властелина колец" зачитали рэп в честь 20-летия первого фильма - РИА Новости, 17.12.2021
Звезды "Властелина колец" зачитали рэп в честь 20-летия первого фильма
На YouTube-канале "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" опубликовали ролик, в котором звезды трилогии Питера Джексона "Властелин колец" зачитывают рэп по случаю... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:25
2021-12-17T19:25
культура
youtube
питер джексон
новости культуры
кино и сериалы
джон толкин
хьюго уивинг
орландо блум
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" опубликовали ролик, в котором звезды трилогии Питера Джексона "Властелин колец" зачитывают рэп по случаю 20-летия с момента выхода первой части "Братство кольца". В музыкальном видео появляются Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд, Доминик Монаган, известные зрителям по роли смелых и отважных хоббитов, Хьюго Уивинг и Орландо Блум, сыгравшие эльфов Элронда и Леголаса, Вигго Мортенсен, исполнивший Арагорна, Энди Серкис, которого все знают, как Голума, и другие. Все актеры одеты в классическую одежду хип-хоп исполнителей: мешковатые куртки и толстовки, солнцезащитные очки, а кто-то повесил на себя массивные цепи. В таком виде они зачитывают куплеты о фильме. Держать ритм и не запинаться звездам "Властелина колец" помогают настоящие рэперы — Method Man и Киллер Майк. Кульминацией рэп-трибьюта становится речитатив Хьюго Уивинга на эльфийском. В конце телеведущий Стивен Кольбер, который является большим фанатом "Властелина колец", восклицает, что это "величайшая трилогия за всю историю кино".Первый фильм франшизы вышел на экраны 19 декабря 2001 года. В 2002 и 2003 годах вышли его продолжения. Трилогия "Властелин колец", основанная на роман Джона Р.Р. Толкина, считается одним из выдающихся кинопроектов в истории. Картины завоевали в общей сложности 17 премий "Оскар" (11 удостоилась лента "Властелин колец: Возвращение короля") и заработали в мирового прокате почти три миллиарда долларов.
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youtube, питер джексон, новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, хьюго уивинг, орландо блум
19:25 17.12.2021
 
Звезды "Властелина колец" зачитали рэп в честь 20-летия первого фильма

Звезды "Властелина колец" зачитали рэп в честь 20-летия первого фильма

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На YouTube-канале "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" опубликовали ролик, в котором звезды трилогии Питера Джексона "Властелин колец" зачитывают рэп по случаю 20-летия с момента выхода первой части "Братство кольца".
В музыкальном видео появляются Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд, Доминик Монаган, известные зрителям по роли смелых и отважных хоббитов, Хьюго Уивинг и Орландо Блум, сыгравшие эльфов Элронда и Леголаса, Вигго Мортенсен, исполнивший Арагорна, Энди Серкис, которого все знают, как Голума, и другие.
Все актеры одеты в классическую одежду хип-хоп исполнителей: мешковатые куртки и толстовки, солнцезащитные очки, а кто-то повесил на себя массивные цепи. В таком виде они зачитывают куплеты о фильме.
Держать ритм и не запинаться звездам "Властелина колец" помогают настоящие рэперы — Method Man и Киллер Майк. Кульминацией рэп-трибьюта становится речитатив Хьюго Уивинга на эльфийском.
В конце телеведущий Стивен Кольбер, который является большим фанатом "Властелина колец", восклицает, что это "величайшая трилогия за всю историю кино".
Первый фильм франшизы вышел на экраны 19 декабря 2001 года. В 2002 и 2003 годах вышли его продолжения. Трилогия "Властелин колец", основанная на роман Джона Р.Р. Толкина, считается одним из выдающихся кинопроектов в истории.
Картины завоевали в общей сложности 17 премий "Оскар" (11 удостоилась лента "Властелин колец: Возвращение короля") и заработали в мирового прокате почти три миллиарда долларов.
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КультураYouTubeПитер ДжексонНовости культурыКино и сериалыДжон ТолкинХьюго УивингОрландо Блум
 
 
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