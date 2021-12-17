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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211217/vandalizm-1764311887.html
Минниханов жестко призвал к ответу власти за вандализм на сельском кладбище
Минниханов жестко призвал к ответу власти за вандализм на сельском кладбище - РИА Новости, 17.12.2021
Минниханов жестко призвал к ответу власти за вандализм на сельском кладбище
Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района республики разобраться в ситуации с уничтоженным православным крестом на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:11
2021-12-17T19:11
республика татарстан
рустам минниханов
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района республики разобраться в ситуации с уничтоженным православным крестом на местном сельском кладбище, главе района вынесено строгое предупреждение, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее в местных СМИ появилась информация, что на кладбище райцентра Актаныш на одной из православных могил неизвестные спилили крест. Также сообщалось, что у родственников возникли проблемы с установкой нового креста.Глава Актанышского района Энгель Фаттахов после инцидента отметил, что местные жители разных национальностей всегда жили дружно. Он сообщил, что считает произошедшее проявлением хулиганства и вандализма, по данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ведут расследование.Главе района Фаттахову президент республики вынес строгое предупреждение. "Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона", - заявил Минниханов.Он поручил главе обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего.
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рустам минниханов, здоровье - общество
19:11 17.12.2021
 

Минниханов жестко призвал к ответу власти за вандализм на сельском кладбище

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства Актанышского района республики разобраться в ситуации с уничтоженным православным крестом на местном сельском кладбище, главе района вынесено строгое предупреждение, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что на кладбище райцентра Актаныш на одной из православных могил неизвестные спилили крест. Также сообщалось, что у родственников возникли проблемы с установкой нового креста.
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов после инцидента отметил, что местные жители разных национальностей всегда жили дружно. Он сообщил, что считает произошедшее проявлением хулиганства и вандализма, по данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы ведут расследование.
"Президент остался недоволен разъяснениями, которые по данному факту были предоставлены местной администрацией. Рустам Минниханов заявил о халатности со стороны местной власти. Он обратил внимание, что не последовало своевременной реакции руководства района на произошедшее", - говорится в сообщении.
Главе района Фаттахову президент республики вынес строгое предупреждение. "Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм, нужно наказать по всей строгости закона", - заявил Минниханов.
Он поручил главе обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи усопшего.
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