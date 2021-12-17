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Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19

Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:06

2021-12-17T23:06

2021-12-17T23:06

распространение коронавируса

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вакцинация

ганновер

германия

евросоюз

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере, сообщает телеканал Welt.В Германии с текущей недели стартовала вакцинация детей в возрасте 5-11 лет - ранее ее одобрил Евросоюз и экспертный совет ФРГ по вакцинации.Лаутербах посетил в пятницу утром прививочный центр у ганноверского зоопарка, там находилась группа детей этого возраста, пришедшая на прививку. Министр лично ввел вакцины двум детям.Социал-демократ Лаутербах стал министром здравоохранения 8 декабря. Он является врачем и эпидемиологом по образованию. С начала пандемии стал одним из главных публичных экспертов по коронавирусу.

ганновер

германия

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в мире, вакцинация, ганновер, германия, евросоюз, коронавирус covid-19