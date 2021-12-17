https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764297389.html
В Самаре наградили победительницу викторины "Вакцинация – это жизнь"
В Самаре наградили победительницу викторины "Вакцинация – это жизнь" - РИА Новости, 17.12.2021
В Самаре наградили победительницу викторины "Вакцинация – это жизнь"
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая вручила ключи от квартиры в Самаре победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация – это жизнь" Юлии Федрушковой,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:58
2021-12-17T17:58
2021-12-17T18:43
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ирина слуцкая
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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая вручила ключи от квартиры в Самаре победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация – это жизнь" Юлии Федрушковой, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, торжественная церемония передачи ключей состоялась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, где проходил "Марафон спорта, науки и технологий". Амбассадором мероприятия является призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, председатель президиума добровольного физкультурного союза, член общественного совета при министерстве спорта РФ Ирина Слуцкая, которая с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом посетила Самару."Я считаю, что у каждого должно быть право выбора, и прививка – это личное дело каждого, но в целях сохранения здоровья нашей нации, я считаю, прививка необходима. Я уже потеряла несколько друзей и знакомых, поэтому я не вижу ничего зазорного признаться, что вакцинирована. Я стою перед вами живая, здоровая. Имея противопоказание к вакцинации, у меня аутоиммунное заболевание, я посоветовалась с врачом. И он мне сказал: "Делай, не бойся!", – цитирует Слуцкую пресс-служба."До сих пор как будто нахожусь во сне. Казалось бы, я приняла всего лишь решение для себя – вакцинировалась, а решение оказалось судьбоносным. Мне кажется, все, кто принимает решение сделать прививку, – уже пример ответственности, и достоин выигрыша", – приводит слова Федрушковой пресс-служба.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).
https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763472768.html
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европа, самарская область, дмитрий азаров, министерство спорта рф, здоровье - общество, ирина слуцкая, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:58 17.12.2021 (обновлено: 18:43 17.12.2021)
В Самаре наградили победительницу викторины "Вакцинация – это жизнь"
Победительнице викторины "Вакцинация – это жизнь" вручили ключи от квартиры в Самаре
САМАРА, 17 дек — РИА Новости.
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая
вручила ключи от квартиры в Самаре
победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация – это жизнь" Юлии Федрушковой, сообщает пресс-служба правительства
региона.
"Сегодня, 17 декабря, были вручены ключи от новой квартиры победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация – это жизнь!" Юлии Федрушковой… Ключи от новой квартиры в Самаре победительница получила из рук Ирины Слуцкой", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, торжественная церемония передачи ключей состоялась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, где проходил "Марафон спорта, науки и технологий". Амбассадором мероприятия является призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы
по фигурному катанию, председатель президиума добровольного физкультурного союза, член общественного совета при министерстве спорта РФ
Ирина Слуцкая, которая с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом посетила Самару.
"Я считаю, что у каждого должно быть право выбора, и прививка – это личное дело каждого, но в целях сохранения здоровья нашей нации, я считаю, прививка необходима. Я уже потеряла несколько друзей и знакомых, поэтому я не вижу ничего зазорного признаться, что вакцинирована. Я стою перед вами живая, здоровая. Имея противопоказание к вакцинации, у меня аутоиммунное заболевание, я посоветовалась с врачом. И он мне сказал: "Делай, не бойся!", – цитирует Слуцкую пресс-служба.
"До сих пор как будто нахожусь во сне. Казалось бы, я приняла всего лишь решение для себя – вакцинировалась, а решение оказалось судьбоносным. Мне кажется, все, кто принимает решение сделать прививку, – уже пример ответственности, и достоин выигрыша", – приводит слова Федрушковой пресс-служба.
Викторина стартовала в Самарской области
15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров
. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.
Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).