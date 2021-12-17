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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764295901.html
На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации от COVID
На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации от COVID - РИА Новости, 17.12.2021
На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации от COVID
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:53
2021-12-17T17:53
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
украина
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу."Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19… обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, заведений образования, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения, коммунальные предприятия, учреждения и организации", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования."Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - уточнили в Минздраве.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля, но в середине сентября глава минздрава заявил, что эта вакцина в стране закончилась. В ноябре в страну снова привезли вакцину Moderna.
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в мире, вакцинация, украина, коронавирус covid-19
17:53 17.12.2021
 
На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации от COVID

Минздрав Украины расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВторой этап вакцинации от коронавируса на Украине
Второй этап вакцинации от коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу.
"Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19… обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, заведений образования, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения, коммунальные предприятия, учреждения и организации", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
"Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - уточнили в Минздраве.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля, но в середине сентября глава минздрава заявил, что эта вакцина в стране закончилась. В ноябре в страну снова привезли вакцину Moderna.
 
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