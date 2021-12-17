https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764285706.html

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек - РИА Новости, 17.12.2021

В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2021

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2021-12-17T17:17

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 604 953 человека. Полная вакцинация- 6 147 395 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.

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