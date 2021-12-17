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В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:17
2021-12-17T17:17
2021-12-17T17:17
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 604 953 человека. Полная вакцинация- 6 147 395 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек