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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764285706.html
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек - РИА Новости, 17.12.2021
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:17
2021-12-17T17:17
распространение коронавируса
общество
вакцинация
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 6 604 953 человека. Полная вакцинация- 6 147 395 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:17 17.12.2021
 
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли более шести миллионов человек

Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 6,1 миллиона человек, первым компонентом привились 6,6 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом - 6 604 953 человека. Полная вакцинация- 6 147 395 человек", - сообщается на сайте в разделе о столице.
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