https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764281957.html

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек - РИА Новости, 17.12.2021

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек

Вакцинация от COVID первым компонентом проведена 76 523 086 раз, полностью – 70 831 362, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:04

2021-12-17T17:04

2021-12-17T17:04

распространение коронавируса

общество

вакцинация

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от COVID первым компонентом проведена 76 523 086 раз, полностью – 70 831 362, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла – 70 831 362", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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2021

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