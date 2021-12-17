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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек - РИА Новости, 17.12.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек
Вакцинация от COVID первым компонентом проведена 76 523 086 раз, полностью – 70 831 362, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:04
2021-12-17T17:04
2021-12-17T17:04
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общество
вакцинация
татьяна голикова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация от COVID первым компонентом проведена 76 523 086 раз, полностью – 70 831 362, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла – 70 831 362", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 76,5 миллиона человек
Голикова: вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 76 523 086 раз