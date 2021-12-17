https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764237941.html

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавирусной инфекции, что составляет 85% от плана, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:17

2021-12-17T14:17

2021-12-17T14:17

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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавирусной инфекции, что составляет 85% от плана, сообщает администрация региона."В связи с увеличением темпов вакцинации видим сокращение числа заболевших и числа госпитализированных. Число вакцинированных на сегодня уже составляет более 1 миллиона 339 тысяч человек — это 85% от плана, установленного для Волгоградской области Минздравом России", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова на заседании антитеррористической комиссии.Глава области отметил, что такой уровень вакцинации позволяет провести традиционные новогодние и рождественские мероприятия, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По данным администрации, Бочаров перед участниками совещания поставил задачи по обеспечению правопорядка в праздничные дни.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 17 декабря зарегистрировано 124 779 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 371 – за последние сутки, скончались за все время 5 194 человек.

https://ria.ru/20211214/gazifikatsiya-1763629693.html

https://ria.ru/20211207/zerno-1762599481.html

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