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Волгоградская область
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764237941.html
Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19
Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021
Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19
Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавирусной инфекции, что составляет 85% от плана, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:17
2021-12-17T14:17
волгоградская область
общество
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здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавирусной инфекции, что составляет 85% от плана, сообщает администрация региона."В связи с увеличением темпов вакцинации видим сокращение числа заболевших и числа госпитализированных. Число вакцинированных на сегодня уже составляет более 1 миллиона 339 тысяч человек — это 85% от плана, установленного для Волгоградской области Минздравом России", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова на заседании антитеррористической комиссии.Глава области отметил, что такой уровень вакцинации позволяет провести традиционные новогодние и рождественские мероприятия, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По данным администрации, Бочаров перед участниками совещания поставил задачи по обеспечению правопорядка в праздничные дни.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 17 декабря зарегистрировано 124 779 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 371 – за последние сутки, скончались за все время 5 194 человек.
https://ria.ru/20211214/gazifikatsiya-1763629693.html
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общество, волгоградская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:17 17.12.2021
 
Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от COVID-19

Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Более 1,3 миллиона жителей Волгоградской области привились от коронавирусной инфекции, что составляет 85% от плана, сообщает администрация региона.
"В связи с увеличением темпов вакцинации видим сокращение числа заболевших и числа госпитализированных. Число вакцинированных на сегодня уже составляет более 1 миллиона 339 тысяч человек — это 85% от плана, установленного для Волгоградской области Минздравом России", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова на заседании антитеррористической комиссии.
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Глава области отметил, что такой уровень вакцинации позволяет провести традиционные новогодние и рождественские мероприятия, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По данным администрации, Бочаров перед участниками совещания поставил задачи по обеспечению правопорядка в праздничные дни.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 17 декабря зарегистрировано 124 779 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 371 – за последние сутки, скончались за все время 5 194 человек.
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