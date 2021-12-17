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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 17.12.2021

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:22

2021-12-17T13:22

2021-12-17T13:37

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства."Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов старше 18 лет как самую активную социальную и возрастную группу населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Ранее обязательная вакцинация была введена для работников сферы образования, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Лица в возрасте 60 лет и старше должны быть привиты первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 27 декабря, вторым компонентом – до 27 января 2022 года.

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