Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764220235.html
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 17.12.2021
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов
Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:22
2021-12-17T13:37
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства."Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов старше 18 лет как самую активную социальную и возрастную группу населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.Ранее обязательная вакцинация была введена для работников сферы образования, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Лица в возрасте 60 лет и старше должны быть привиты первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 27 декабря, вторым компонентом – до 27 января 2022 года.
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, свердловская область
13:22 17.12.2021 (обновлено: 13:37 17.12.2021)
 
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов старше 18 лет как самую активную социальную и возрастную группу населения в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее обязательная вакцинация была введена для работников сферы образования, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Лица в возрасте 60 лет и старше должны быть привиты первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 27 декабря, вторым компонентом – до 27 января 2022 года.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Свердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил эксперт
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния
Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил экспертАнтонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом