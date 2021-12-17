https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764185610.html

Комитет по этике во Франции одобрил вакцинацию детей от COVID-19

Комитет по этике во Франции одобрил вакцинацию детей от COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

Комитет по этике во Франции одобрил вакцинацию детей от COVID-19

Национальный консультативный комитет по этике (CCNE) во Франции одобрил начало вакцинации от коронавируса для всех детей в возрасте 5-11 лет, передает агентство РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:19

2021-12-17T11:19

2021-12-17T11:19

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

франция

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Национальный консультативный комитет по этике (CCNE) во Франции одобрил начало вакцинации от коронавируса для всех детей в возрасте 5-11 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ведомства.Комитет подчеркнул, что необходимо оставлять выбор по вопросу вакцинации за родителями. На детей, согласно решению, не должно распространяться действие санитарных пропусков. "Необходимо вакцинировать детей, и чтобы процесс вакцинации был тщательно выверен... Вакцинация не должна быть обязательной", - приводит агентство слова представителя комитета Александры Бенаши.Вакцинация против COVID-19 в возрастной группе 5-11 лет, согласно планам властей Франции, начнется в ближайшие дни. Сейчас вакцинироваться могут дети этого возраста, но только те, кого относят к группам риска и уязвимым категориям.Правительство, передает агентство, ранее заявляло, что по вопросу вакцинации детей будет основывать свое решение на мнении нескольких органов. Первым свое одобрение дал Комитет по этике, следом должен рекомендовать вакцинацию медрегулятор Высшее управление здравоохранения Франции (HAS). Затем перед решением правительства должен высказать свое мнение Ориентационный совет по стратегии вакцинации.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация детей от коронавируса была бы желательной, но остаётся на усмотрение родителей.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763564189.html

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в мире, вакцинация, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19