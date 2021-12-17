https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html

Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко

Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021

Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко

Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:00

2021-12-17T20:00

2021-12-17T20:00

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вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что, по предварительным результатам исследования по оценке активности антител к штамму "омикрон", можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим."Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон". В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты", - подчеркнул министр.Он отметил, что штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, и он более заразен.

https://ria.ru/20211217/koronavirus-1764243854.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"