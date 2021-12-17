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Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:00
2021-12-17T20:00
2021-12-17T20:00
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что, по предварительным результатам исследования по оценке активности антител к штамму "омикрон", можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим."Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон". В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты", - подчеркнул министр.Он отметил, что штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, и он более заразен.
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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
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"Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что, по предварительным результатам исследования по оценке активности антител к штамму "омикрон", можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим.
"Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон". В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты", - подчеркнул министр.
Он отметил, что штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, и он более заразен.