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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко - РИА Новости, 17.12.2021
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:00
2021-12-17T20:00
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что, по предварительным результатам исследования по оценке активности антител к штамму "омикрон", можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим."Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон". В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты", - подчеркнул министр.Он отметил, что штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, и он более заразен.
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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
20:00 17.12.2021
 
Вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон", заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: вакцина "Спутник V" хорошо нейтрализует "омикрон"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрона", в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сказал Мурашко журналистам.
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Он уточнил, что, по предварительным результатам исследования по оценке активности антител к штамму "омикрон", можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим.
"Эти вакцины формируют защиту, в том числе при заражении штаммом "омикрон". В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты", - подчеркнул министр.
Он отметил, что штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, и он более заразен.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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