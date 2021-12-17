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Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 17.12.2021
Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о поддержке дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса, говорится в опубликованных выводах по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:30
2021-12-17T00:30
в мире
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о поддержке дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса, говорится в опубликованных выводах по итогам обсуждения ситуации у границ Украины и России."ЕС поддерживает дипломатические усилия, а также усилия в рамках "нормандского формата" по полному выполнению минских соглашений", - указывается в документе.В выводах также отмечается, что "ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, любая военная агрессия в отношении Украины будет иметь жесткий ответ, включая скоординированные с партнерами ограничительные меры".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что подобные заявления Запада и слова о возможности помочь Киеву защититься - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, нато, россия
00:30 17.12.2021
 
Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса

Лидеры ЕС поддержали дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса

© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Fotolia / Lev
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о поддержке дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса, говорится в опубликованных выводах по итогам обсуждения ситуации у границ Украины и России.
"ЕС поддерживает дипломатические усилия, а также усилия в рамках "нормандского формата" по полному выполнению минских соглашений", - указывается в документе.
В выводах также отмечается, что "ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, любая военная агрессия в отношении Украины будет иметь жесткий ответ, включая скоординированные с партнерами ограничительные меры".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что подобные заявления Запада и слова о возможности помочь Киеву защититься - это и смешно, и опасно.
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