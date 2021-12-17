https://ria.ru/20211217/ukraina-1764231338.html

Россия предложила НАТО не вести военную деятельность на Украине

Россия предложила НАТО не вести военную деятельность на Украине - РИА Новости, 17.12.2021

Россия предложила НАТО не вести военную деятельность на Украине

Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:55

2021-12-17T13:55

2021-12-17T13:55

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности, опубликованном на официальном портале МИД РФ."Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - следует из текста.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211210/vzaimodeystvie-1763228585.html

https://ria.ru/20211210/rossiya-1763169097.html

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в мире, сша, владимир путин, нато, россия