https://ria.ru/20211217/ukraina-1764147939.html

Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"

Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой" - РИА Новости, 17.12.2021

Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил Украину с "Бухарестской девяткой", заявил Белый дом. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T00:53

2021-12-17T00:53

2021-12-17T00:53

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил Украину с "Бухарестской девяткой", заявил Белый дом."Мы постоянно тесно консультируемся с европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить наилучший способ проведения переговоров по безопасности, о которых недавно договорились президенты Байден и Путин. Сегодня советник по национальной безопасности Салливан созванивался со своими партнерами по B9", - сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.Она напомнила, что накануне Салливан общался с помощником российского президента Юрием Ушаковым и что эмиссар США, помощник госсекретаря Карен Донфрид после визита в Москву и Киев сейчас ведет переговоры в Брюсселе."Сегодня помощник госсекретаря Карен Донфрид в Брюсселе встречается с союзниками по НАТО, чтобы проинформировать их об этом разговоре и о встречах, которые у нее были в Киеве и Москве на этой неделе. Мы по-прежнему сосредоточены на дипломатическом прогрессе и деэскалации, это самое важное. Мы считаем, что прогресс по прекращению конфликта на востоке Украины возможен путем имплементации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - сказала Жан-Пьер.

https://ria.ru/20211217/uregulirovanie-1764146309.html

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в мире, словакия, чехия, румыния, нато, джейк салливан