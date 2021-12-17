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Кто сделал из европейцев дураков и при чем тут Путин
Европейцев обидели "бесполезные угрозы" в адрес Путина - РИА Новости, 17.12.2021
Кто сделал из европейцев дураков и при чем тут Путин
Читателей французской газеты Le Figaro возмутило предостережение стран Евросоюза в адрес России. Накануне лидеры ЕС подтвердили свою поддержку суверенитета и... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:28
2021-12-17T19:28
в мире
украина
сша
европа
москва
евросоюз
нато
шарль мишель
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутило предостережение стран Евросоюза в адрес России. Накануне лидеры ЕС подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещали жесткий ответ на "любую военную агрессию в отношении страны"."Без конца повторять, что Путин собирается вторгнуться на Украину (без причины), означает, что Западу нужны оправдания на случай действий против него. Так что хватит принимать нас за дураков", — обиделся один из пользователей Сети."Вместо того, чтобы прибегать к бесполезным угрозам, нужно способствовать снижению напряженности", — отметил другой."Зачем все это? Если мы боимся, значит мы во что-то вовлечены… Возможно, не стоит играть с огнем", — задумались в комментариях."Европа решила заняться проблемами, по сути, неизвестных ей русских и украинцев", — подчеркнул читатель."Этого нынешнего безумия достаточно, чтобы оправдать увеличение бюджета, требуемого США для НАТО и его членов", — заявил пользователь.На днях канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о намерении лидеров ЕС заявить "о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины". Его слова прозвучали в преддверии саммита в Брюсселе.В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России, которое произойдет, как ожидается, в конце января 2022 года.В ответ на это в Кремле пообещали продлить зеркальные контрмеры, а также напомнили, что подобные действия Евросоюза незаконны с точки зрения международного права.Москва неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а все передвижения войск происходят строго внутри российских границ. Заявления о "намерении" вторгнуться на территорию Украины, по мнению российских властей, необходимы Западу для размещения у границ страны военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, сша, европа, москва, евросоюз, нато, шарль мишель, евросовет, олаф шольц, россия
19:28 17.12.2021
 
Европейцев обидели "бесполезные угрозы" в адрес Путина

Читатели Le Figaro: угрозы в адрес России нужны для обогащения НАТО

© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутило предостережение стран Евросоюза в адрес России. Накануне лидеры ЕС подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещали жесткий ответ на "любую военную агрессию в отношении страны".
"Без конца повторять, что Путин собирается вторгнуться на Украину (без причины), означает, что Западу нужны оправдания на случай действий против него. Так что хватит принимать нас за дураков", — обиделся один из пользователей Сети.
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"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
"Вместо того, чтобы прибегать к бесполезным угрозам, нужно способствовать снижению напряженности", — отметил другой.
"Зачем все это? Если мы боимся, значит мы во что-то вовлечены… Возможно, не стоит играть с огнем", — задумались в комментариях.
"Европа решила заняться проблемами, по сути, неизвестных ей русских и украинцев", — подчеркнул читатель.
"Этого нынешнего безумия достаточно, чтобы оправдать увеличение бюджета, требуемого США для НАТО и его членов", — заявил пользователь.
На днях канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о намерении лидеров ЕС заявить "о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины". Его слова прозвучали в преддверии саммита в Брюсселе.
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В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России, которое произойдет, как ожидается, в конце января 2022 года.
В ответ на это в Кремле пообещали продлить зеркальные контрмеры, а также напомнили, что подобные действия Евросоюза незаконны с точки зрения международного права.
Москва неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а все передвижения войск происходят строго внутри российских границ. Заявления о "намерении" вторгнуться на территорию Украины, по мнению российских властей, необходимы Западу для размещения у границ страны военной техники и сил НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 18:41
Евродепутат не смог найти "оккупированные Россией" украинские территории
 
В миреУкраинаСШАЕвропаМоскваЕвросоюзНАТОШарль МишельЕвросоветОлаф ШольцРоссия
 
 
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