https://ria.ru/20211217/ugrozy-1764315435.html

Кто сделал из европейцев дураков и при чем тут Путин

Европейцев обидели "бесполезные угрозы" в адрес Путина - РИА Новости, 17.12.2021

Кто сделал из европейцев дураков и при чем тут Путин

Читателей французской газеты Le Figaro возмутило предостережение стран Евросоюза в адрес России. Накануне лидеры ЕС подтвердили свою поддержку суверенитета и... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:28

2021-12-17T19:28

2021-12-17T19:28

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутило предостережение стран Евросоюза в адрес России. Накануне лидеры ЕС подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещали жесткий ответ на "любую военную агрессию в отношении страны"."Без конца повторять, что Путин собирается вторгнуться на Украину (без причины), означает, что Западу нужны оправдания на случай действий против него. Так что хватит принимать нас за дураков", — обиделся один из пользователей Сети."Вместо того, чтобы прибегать к бесполезным угрозам, нужно способствовать снижению напряженности", — отметил другой."Зачем все это? Если мы боимся, значит мы во что-то вовлечены… Возможно, не стоит играть с огнем", — задумались в комментариях."Европа решила заняться проблемами, по сути, неизвестных ей русских и украинцев", — подчеркнул читатель."Этого нынешнего безумия достаточно, чтобы оправдать увеличение бюджета, требуемого США для НАТО и его членов", — заявил пользователь.На днях канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о намерении лидеров ЕС заявить "о необходимости соблюдения принципа нерушимости границ на фоне ситуации вокруг Украины". Его слова прозвучали в преддверии саммита в Брюсселе.В пятницу глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России, которое произойдет, как ожидается, в конце января 2022 года.В ответ на это в Кремле пообещали продлить зеркальные контрмеры, а также напомнили, что подобные действия Евросоюза незаконны с точки зрения международного права.Москва неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а все передвижения войск происходят строго внутри российских границ. Заявления о "намерении" вторгнуться на территорию Украины, по мнению российских властей, необходимы Западу для размещения у границ страны военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

https://ria.ru/20211217/provokatsiya-1764267098.html

https://ria.ru/20211217/krym-1764306461.html

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